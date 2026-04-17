Руководитель маркетинга Base Сары Вольф уходит из Coinbase

Сара Вольф, возглавлявшая маркетинг в Base, покидает Coinbase после пяти лет работы. Она переходит в Anthropic, где будет заниматься маркетингом стартапов.

Base — это Layer 2 решение, разработанное Coinbase для масштабирования сети Ethereum. Проект активно развивался под руководством Вольф, которая отвечала за стратегическое позиционирование и продвижение платформы.

Новым местом работы Сары станет компания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта. Вольф займёт должность руководителя маркетинга стартапов, сосредоточившись на продвижении продуктов компании, включая известный чат-бот Claude.

Переход Вольф из криптоиндустрии в сферу ИИ отражает растущий интерес специалистов к новым технологическим направлениям. Её опыт в маркетинге и стратегическом развитии проектов будет полезен для Anthropic, которая активно расширяет своё присутствие на рынке.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников крипторынка уход Сары Вольф из Coinbase может стать сигналом к переоценке приоритетов. В условиях растущей конкуренции в секторе Layer 2 решений и активного развития ИИ-технологий, важно следить за ключевыми кадровыми изменениями в крупных компаниях.