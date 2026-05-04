Коротко

Россия активно развивает сеть дата-центров (ЦОД) в восточных регионах, используя преимущества дешёвой гидроэнергии и холодного климата. Эта стратегия позволяет переориентировать инфраструктуру, ранее ориентированную на майнинг, в сторону облачных вычислений и машинного обучения.

К 2026 году доля региональных проектов ЦОД в России, по данным СМИ, превысила 15% общего объёма и продолжает расти.

Формируются три ключевых хаба: Приморский край, Хабаровский край, а также Иркутская область и Красноярский край.

Правительство РФ утвердило план строительства восьми мега-ЦОДов до 2036 года, часть из которых будет размещена в восточных регионах.

Энергоэффективность российских ЦОДов в восточных регионах значительно выше, чем у конкурентов в Восточном Китае, благодаря климатическим условиям.

Стоимость электроэнергии для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке составляет $0,045–0,065 за кВт·ч, что существенно ниже тарифов в Восточном Китае ($0,085–0,125).

Развёрнуто по фактам

На фоне глобального дефицита энергоресурсов и роста тарифов в западных странах, Россия целенаправленно развивает инфраструктуру дата-центров в своих восточных регионах. Основными драйверами этого процесса выступают доступ к дешёвой гидроэнергии и благоприятный холодный климат, что позволяет значительно снизить операционные расходы на охлаждение оборудования. Происходит заметная переориентация мощностей: если ранее эти регионы были привлекательны для майнинга криптовалют, то теперь акцент смещается на предоставление облачных услуг и поддержку высокопроизводительных вычислений. Подробнее — майнеры Bitmain.

Формирование инфраструктуры ЦОДов происходит вокруг трёх основных узлов. Первый — Приморский край, который позиционируется как «цифровые ворота» в Азию. В рамках ТОР «Надеждинская» компания Key Point уже запустила коммерческий ЦОД уровня Tier III и планирует строительство второй очереди. Одновременно «Ростелеком» (РТК-ЦОД) наращивает мощности для логистических и трансграничных сервисов. Второй узел — Хабаровский край, где развитая телекоммуникационная база способствует быстрому развёртыванию проектов. В феврале 2026 года «Мегафон» ввёл в эксплуатацию модульный ЦОД, а «Ростелеком» реализует проект на 440 стоек в ТОР «Ракитное» с вводом в 2027 году. Третий, наиболее мощный хаб, охватывает Иркутскую область и Красноярский край. Эти регионы обладают колоссальной энергетической базой, включающей Богучанскую, Красноярскую ГЭС и Ангарский каскад. Здесь наблюдается тенденция перепрофилирования бывших майнинговых площадок в полноценные дата-центры для машинного обучения и облачных сервисов.

В августе 2025 года Правительство РФ утвердило амбициозный план по строительству восьми мега-ЦОДов до 2036 года, часть из которых будет размещена именно в восточных регионах. Этот шаг подчёркивает стратегическую важность развития данной инфраструктуры для страны.

Что говорят данные

Ключевым показателем эффективности работы дата-центров является PUE (Power Usage Effectiveness), который отражает отношение общей потребляемой энергии к энергии, непосредственно используемой IT-оборудованием. Идеальное значение PUE равно единице. В Хабаровском крае среднегодовая температура составляет +1,5…+2,5 °C, что позволяет использовать фрикулинг (охлаждение наружным воздухом) 8–9 месяцев в году. Благодаря этому, PUE местных ЦОДов держится на уровне 1,15–1,20. Для сравнения, в промышленных центрах Восточного Китая, где среднегодовая температура достигает +16…+18 °C при высокой влажности, показатель PUE редко опускается ниже 1,40–1,45. Эта разница в энергоэффективности даёт российским регионам значительное конкурентное преимущество.

Разница в тарифах на электроэнергию ещё больше усиливает этот разрыв. Для резидентов территорий опережающего развития на Дальнем Востоке стоимость электроэнергии составляет $0,045–0,065 за кВт·ч. В Восточном Китае промышленные тарифы варьируются от $0,085 до $0,125 за кВт·ч. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это означает, что российские ЦОДы могут платить за электроэнергию примерно 4-6 рублей за кВт·ч, в то время как китайские конкуренты — 8-12 рублей. По нашей оценке, совокупная экономия на электроэнергии и охлаждении для крупных ЦОДов в восточных регионах России может достигать 30-40% по сравнению с аналогичными проектами в Восточной Азии. Для российских майнеров это означает рост спроса на модели MicroBT.

Прогноз и риски

Прогнозируется дальнейший рост числа и мощностей ЦОДов в восточных регионах России, обусловленный как внутренним спросом на облачные сервисы, так и потенциалом для экспорта вычислительных мощностей. Перепрофилирование бывших майнинговых площадок, особенно в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию традиционно низкие (в среднем 3-5 ₽/кВт·ч), демонстрирует адаптивность инфраструктуры. Однако существуют риски, связанные с недостаточным развитием телекоммуникационной инфраструктуры в отдалённых районах, что может ограничивать скорость передачи данных для некоторых видов облачных сервисов. Также, несмотря на государственную поддержку, привлечение инвестиций в столь капиталоёмкие проекты требует стабильного и предсказуемого регулирования. В отличие от ситуации 2022 года, когда многие майнеры сталкивались с нехваткой оборудования из-за санкций, сейчас наблюдается стабилизация поставок, но риски, связанные с доступом к передовым чипам и комплектующим, сохраняются.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов в криптовалютную инфраструктуру это развитие означает как новые возможности, так и потенциальные вызовы. С одной стороны, перепрофилирование майнинговых ферм в ЦОДы для облачных вычислений или машинного обучения может обеспечить более стабильный и диверсифицированный доход, снижая зависимость от волатильности крипторынка. Это также может способствовать легализации деятельности через реестр майнеров ФНС, что упростит налогообложение (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц) и взаимодействие с государственными органами в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

С другой стороны, усиление конкуренции за электроэнергию и инфраструктуру может привести к росту тарифов для оставшихся майнеров, особенно в регионах с высокой концентрацией ЦОДов. Например, в южных регионах уже действуют лимиты Минэнерго по майнингу. Российские хостинг-провайдеры в Сибири и на Дальнем Востоке получат новые возможности для расширения спектра услуг, предлагая не только размещение майнингового оборудования, но и полноценные облачные решения. Это потребует инвестиций в модернизацию оборудования и обучение персонала, но в долгосрочной перспективе укрепит позиции России на глобальном рынке вычислительных мощностей.

Итог: Россия активно трансформирует свою энергетическую и IT-инфраструктуру на востоке, переходя от преимущественно майнинговых площадок к многофункциональным дата-центрам. Этот стратегический сдвиг, подкреплённый государственными планами и климатическими преимуществами, создаёт новые экономические возможности, но требует внимательного подхода к регулированию и развитию смежных отраслей. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнинг-хостинг в дата-центре.