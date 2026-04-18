Компания Ripple обратила внимание на значительный рост интереса к криптовалюте XRP со стороны институциональных инвесторов. Этот тренд стал особенно заметен после запуска спотовых биржевых фондов (ETF) в ноябре 2023 года. По данным аналитиков, в первый год работы ETF могут привлечь до $4 млрд инвестиций.

Ripple подчеркивает, что рост интереса к XRP во многом связан с достижением регуляторной ясности. Компания долгое время вела судебные разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), что в итоге привело к более четкому пониманию правового статуса криптовалюты.

«Цифры не лгут», — заявили представители Ripple, отмечая, что институциональные инвесторы все чаще рассматривают XRP как перспективный актив. Этот рост интереса совпал с активным развитием рынка ETF, которые стали важным инструментом для привлечения традиционных инвесторов в криптовалюты.

Ожидания притока $4 млрд в ETF в первый год работы подчеркивают растущую уверенность инвесторов в потенциале криптовалютного рынка. Этот тренд также свидетельствует о том, что регуляторная ясность играет ключевую роль в привлечении крупных капиталов.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов рост интереса к XRP и развитие ETF могут стать сигналом к более активному изучению криптовалютного рынка. Регуляторная ясность и институциональное признание XRP могут способствовать дальнейшему укреплению позиций криптовалюты на глобальном рынке.