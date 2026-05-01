Рекордные $635 млн украдены в апреле через 28 взломов DeFi

В апреле 2024 года хакеры украли $635 млн через 28 взломов DeFi-протоколов, что в 4 раза превышает убытки за весь первый квартал.

Почему апрель 2024 стал самым убыточным месяцем для DeFi за всю историю? Ответ кроется не только в технических уязвимостях, но и в новых методах социальной инженерии.

Триггер события

Согласно данным аналитической платформы DefiLlama, в апреле произошло 28 отдельных взломов DeFi-протоколов и криптоинфраструктуры. Общая сумма ущерба составила $635,2 млн, что почти в четыре раза превышает $167 млн, украденных за весь первый квартал 2024 года. Основными причинами стали не столько баги в смарт-контрактах, сколько методы социальной инженерии, спуфинг мостов и разведка с использованием ИИ.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Для сравнения, в марте 2024 года было зафиксировано всего 15 взломов на сумму $187 млн. В апреле 2023 года хакеры украли $216 млн через 19 инцидентов. Таким образом, текущий месяц стал рекордным как по количеству атак, так и по объёму потерь. В редакции MinerWorld отмечают, что такая динамика может быть связана с ростом сложности защиты DeFi-протоколов и увеличением их общей капитализации.

Цифры, которые меняют картину

  • 28 взломов за апрель 2024 — новый месячный рекорд
  • $635,2 млн украдено — в 4 раза больше, чем за весь первый квартал
  • Социальная инженерия стала причиной 65% взломов
  • Использование ИИ для разведки выросло на 40% по сравнению с мартом

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских инвесторов и разработчиков DeFi-решений такие тренды означают необходимость усиления мер безопасности. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма ущерба превышает 57 млрд рублей. Это подчёркивает важность соблюдения ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и других регуляторных норм для минимизации рисков. В ближайшие месяцы ожидается рост спроса на услуги аудита смарт-контрактов и обучение сотрудников методам противодействия социальной инженерии.

Российские DeFi-проекты, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, могут стать следующей целью хакеров. Промышленные тарифы на электроэнергию в этих регионах составляют 3-5 ₽/кВт·ч, что делает их привлекательными для размещения криптоинфраструктуры. Однако без должного уровня безопасности такие проекты рискуют повторить печальный опыт апрельских взломов.

Частые вопросы

Как апрельские взломы DeFi повлияют на российских инвесторов?
Российским инвесторам необходимо усилить меры безопасности и учитывать риски социальной инженерии. Сумма ущерба в рублях превышает 57 млрд по текущему курсу ЦБ.
Какие регионы РФ наиболее уязвимы для атак на DeFi?
Регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, могут стать следующей целью хакеров из-за высокой концентрации криптоинфраструктуры.
Какие меры безопасности стоит предпринять разработчикам DeFi?
Рекомендуется проводить аудит смарт-контрактов, обучать сотрудников методам противодействия социальной инженерии и соблюдать нормы ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

