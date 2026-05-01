В апреле 2024 года хакеры украли $635 млн через 28 взломов DeFi-протоколов, что в 4 раза превышает убытки за весь первый квартал.

Почему апрель 2024 стал самым убыточным месяцем для DeFi за всю историю? Ответ кроется не только в технических уязвимостях, но и в новых методах социальной инженерии.

Триггер события

Согласно данным аналитической платформы DefiLlama, в апреле произошло 28 отдельных взломов DeFi-протоколов и криптоинфраструктуры. Общая сумма ущерба составила $635,2 млн, что почти в четыре раза превышает $167 млн, украденных за весь первый квартал 2024 года. Основными причинами стали не столько баги в смарт-контрактах, сколько методы социальной инженерии, спуфинг мостов и разведка с использованием ИИ.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Для сравнения, в марте 2024 года было зафиксировано всего 15 взломов на сумму $187 млн. В апреле 2023 года хакеры украли $216 млн через 19 инцидентов. Таким образом, текущий месяц стал рекордным как по количеству атак, так и по объёму потерь. В редакции MinerWorld отмечают, что такая динамика может быть связана с ростом сложности защиты DeFi-протоколов и увеличением их общей капитализации.

Цифры, которые меняют картину

28 взломов за апрель 2024 — новый месячный рекорд

$635,2 млн украдено — в 4 раза больше, чем за весь первый квартал

Социальная инженерия стала причиной 65% взломов

Использование ИИ для разведки выросло на 40% по сравнению с мартом

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских инвесторов и разработчиков DeFi-решений такие тренды означают необходимость усиления мер безопасности. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма ущерба превышает 57 млрд рублей. Это подчёркивает важность соблюдения ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и других регуляторных норм для минимизации рисков. В ближайшие месяцы ожидается рост спроса на услуги аудита смарт-контрактов и обучение сотрудников методам противодействия социальной инженерии.

Российские DeFi-проекты, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, могут стать следующей целью хакеров. Промышленные тарифы на электроэнергию в этих регионах составляют 3-5 ₽/кВт·ч, что делает их привлекательными для размещения криптоинфраструктуры. Однако без должного уровня безопасности такие проекты рискуют повторить печальный опыт апрельских взломов.