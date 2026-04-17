Банк Уралсиб вошел в реестр операторов информационных систем, занимающихся выпуском цифровых финансовых активов (ЦФА). Соответствующее решение было утверждено Банком России 16 апреля 2026 года. Таким образом, общее количество участников реестра достигло 20 компаний.

Что произошло?

Банк Уралсиб стал первым оператором ЦФА, получившим статус в 2026 году. До этого момента в реестре числилось 19 организаций. Теперь кредитные организации занимают лидирующую позицию среди операторов ЦФА, так как 8 из 20 участников реестра — это банки.

Состав реестра

На текущий момент реестр операторов ЦФА включает:

8 банков;

3 представителя бирж и брокерских компаний;

9 других организаций.

Последнее пополнение реестра произошло в декабре 2025 года, когда лицензию получило регистраторское общество СТАТУС. Уралсиб прервал четырехмесячную паузу в расширении списка одобренных площадок.

История формирования реестра

Реестр операторов ЦФА формируется на протяжении последних четырех лет. В список включены все организации в порядке их регистрации Центральным банком. Первым участником стало ООО Атомайз, зарегистрированное 3 февраля 2022 года. С тех пор список регулярно пополнялся, включая такие известные организации, как Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ Капитал Трейдинг.

Что это значит?

Расширение реестра операторов ЦФА свидетельствует о развитии цифрового финансового рынка в России. Увеличение числа участников, особенно среди банков, может способствовать росту доверия к цифровым активам и их более широкому использованию в экономике. Для инвесторов это открывает новые возможности для диверсификации портфелей и участия в цифровых финансовых проектах.