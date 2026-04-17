В первом эпизоде подкаста Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) председатель Пол Аткинс и два ключевых комиссара обсудили стратегию регулирования криптовалют, подчеркнув переход от исключительно принудительных мер к более сбалансированному подходу, способствующему инновациям.

SEC меняет подход к регулированию криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обозначила новые приоритеты в регулировании цифровых активов, акцентируя внимание на поддержке инноваций вместо исключительно карательных мер. Об этом стало известно из дебютного эпизода официального подкаста ведомства, в котором приняли участие председатель SEC Пол Аткинс и два ключевых комиссара.

В ходе дискуссии представители регулятора подчеркнули, что их ведомство стремится к созданию благоприятной среды для развития криптовалютной индустрии в Соединенных Штатах. Это знаменует собой потенциальный сдвиг в стратегии, которая ранее часто воспринималась рынком как чрезмерно агрессивная и ориентированная на судебные преследования. Новая позиция предполагает более конструктивное взаимодействие с участниками рынка и разработку четких правил, которые помогут компаниям соблюдать законодательство, не подавляя при этом технологический прогресс.

Обсуждение также затронуло важность обеспечения защиты инвесторов, что остается одной из основных задач SEC. Однако было отмечено, что защита инвесторов может быть достигнута не только через принудительные меры, но и через повышение прозрачности, образовательные инициативы и разработку адекватных регуляторных рамок, учитывающих специфику децентрализованных технологий. Комиссары выразили готовность к диалогу с представителями криптоиндустрии для лучшего понимания их потребностей и вызовов.

По словам Пола Аткинса, «мы стремимся найти баланс между защитой инвесторов и содействием инновациям». Это заявление отражает стремление SEC адаптировать свои подходы к быстро меняющемуся ландшафту цифровых активов. В подкасте также обсуждались перспективы использования блокчейн-технологий в традиционных финансовых системах и потенциал США стать мировым лидером в этой области при условии формирования адекватной регуляторной базы.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров из РФ/СНГ

Для глобального криптовалютного рынка, включая инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, изменение риторики SEC является важным сигналом. Более мягкий и конструктивный подход со стороны одного из ключевых мировых регуляторов может способствовать снижению общей неопределенности на рынке и стимулировать приток институционального капитала. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на ценах основных криптовалют, таких как биткоин и эфириум, что выгодно для майнеров, поскольку увеличивает их доходность.

Хотя прямого влияния на регулирование криптовалют в России и СНГ это не оказывает, косвенный эффект может быть значительным. Успешный пример сбалансированного регулирования в США может послужить ориентиром для других стран, включая те, что находятся в стадии формирования собственного законодательства в этой сфере. Для российских майнеров, которые часто сталкиваются с нестабильностью регуляторной среды, любая позитивная новость из крупных юрисдикций способствует укреплению доверия к отрасли в целом. В случае роста рынка, вызванного снижением регуляторных рисков, майнеры могут ожидать повышения спроса на вычислительные мощности и, соответственно, на оборудование для майнинга, что делает инвестиции в ASIC-майнеры более привлекательными в долгосрочной перспективе.