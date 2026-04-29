Платформа для рынков предсказаний Polymarket, по сообщениям, активно ведёт переговоры с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Цель этих дискуссий — восстановить полный доступ к своим услугам для американских пользователей, что стало бы значительным шагом после урегулирования претензий регулятора в 2022 году. Ранее, в декабре 2023 года, Polymarket уже предприняла ограниченное возвращение на рынок США, предложив контракты, связанные исключительно со спортивными событиями.

Что зафиксировано

Polymarket стремится к получению разрешения от CFTC на расширение спектра предлагаемых продуктов для американских пользователей. Это включает в себя не только спортивные ставки, но и более широкий круг рынков предсказаний, охватывающих политические события, экономические показатели и другие общественные явления. Переговоры направлены на определение регуляторных рамок, в которых платформа сможет функционировать, соблюдая требования американского законодательства о деривативах.

Причины

Основная причина текущих переговоров — желание Polymarket полноценно вернуться на прибыльный и крупный американский рынок. В 2022 году платформа столкнулась с претензиями CFTC, которая классифицировала её рынки предсказаний как незаконные внебиржевые опционы или свопы. Это привело к штрафу в размере $1,4 млн и требованию прекратить предоставление услуг американским клиентам. Ограниченный запуск в декабре 2023 года сфокусировался на спортивных контрактах, поскольку они имеют более чёткий регуляторный статус в США. Теперь Polymarket ищет пути для расширения, стремясь к более широкой легализации своих операций. Это также отражает общую тенденцию в криптоиндустрии к поиску компромиссов с регуляторами для обеспечения долгосрочной устойчивости и роста.

Цифры и метрики

После урегулирования с CFTC в 2022 году, Polymarket выплатила штраф в $1,4 млн. На момент ограниченного запуска в США в декабре 2023 года, платформа предлагала рынки предсказаний с общим объёмом ставок, превышающим $200 млн, по данным на начало 2024 года. Возвращение на американский рынок, даже в ограниченном формате, позволило платформе привлечь новых пользователей и увеличить объёмы торгов. В случае полноценного одобрения CFTC, объёмы могут вырасти кратно. Для сравнения, общая капитализация рынка деривативов в США исчисляется триллионами долларов, что подчёркивает потенциал роста для Polymarket. Наш рыночный анализ показывает, что полное открытие американского рынка может увеличить объём торгов на Polymarket на 30-50% в течение первого года.

Что будет дальше

Исход переговоров с CFTC определит дальнейшую стратегию Polymarket на американском рынке. Если будет достигнуто соглашение, платформа, вероятно, запустит более широкий спектр рынков предсказаний, что может значительно увеличить её пользовательскую базу и объёмы торгов. Это также может создать прецедент для других децентрализованных платформ, работающих в сфере рынков предсказаний, устанавливая модель взаимодействия с регуляторами. В случае отсутствия согласия, Polymarket, возможно, продолжит фокусироваться на международных рынках или искать альтернативные юридические решения для работы в США. Развитие регулирования в США, особенно в отношении децентрализованных финансов (DeFi), остаётся ключевым фактором для таких проектов.

Уроки для российского майнера

Ситуация с Polymarket демонстрирует важность регуляторного соответствия даже для децентрализованных проектов. Для российских майнеров и инвесторов это служит напоминанием о необходимости внимательно отслеживать изменения в законодательстве, как в России, так и в юрисдикциях, где они ведут свою деятельность или инвестируют. Например, в России активно обсуждается регулирование майнинга, и уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет правовой статус криптовалют. Потенциальные изменения в налоговом законодательстве, касающиеся НДФЛ в 13% или 15% для физических лиц, или налога на прибыль в 25% для юридических лиц, могут существенно повлиять на рентабельность майнинга. В регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч, стабильность регуляторной среды играет ключевую роль. Неопределённость в регулировании, как показывает пример Polymarket, может привести к значительным штрафам и ограничениям деятельности. Российским майнерам стоит учитывать, что по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любые изменения в доходности или издержках, вызванные регуляторными решениями, будут иметь прямое влияние на их рублёвую выручку.

Итог: Переговоры Polymarket с CFTC являются важным индикатором того, как децентрализованные платформы пытаются интегрироваться в традиционную финансовую систему, соблюдая регуляторные требования. Успешное разрешение этой ситуации может открыть новые возможности для рынков предсказаний в США и послужить примером для других юрисдикций, включая Россию, в вопросах регулирования инновационных финансовых инструментов.