Коротко: Питер Шифф, известный критик биткоина, вновь обрушился на инвестиционную стратегию MicroStrategy. За последний год компания увеличила свою долю в общем предложении BTC с 2,76% до 3,9%, но это не остановило падение цены криптовалюты с $110 000 до $76 000.

Развёрнуто по фактам

Питер Шифф, давний сторонник золота и критик биткоина, выступил с резкой критикой стратегии MicroStrategy по накоплению криптовалюты. Он отметил, что несмотря на увеличение доли компании в общем предложении BTC с 2,76% до 3,9% за последний год, это не оказало поддержки курсу биткоина. Цена криптовалюты упала с $110 000 до $76 000, что подтверждает его прошлогоднее предупреждение о рисках такой стратегии.

Что говорят данные

MicroStrategy продолжает активно накапливать биткоин, используя заёмные средства. За последние 12 месяцев компания увеличила свою долю в общем предложении BTC на 40%. Однако это не привело к росту цены криптовалюты. Напротив, биткоин потерял 30% своей стоимости, что ставит под сомнение эффективность стратегии компании. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные действия MicroStrategy могут создавать дополнительные риски для рынка, особенно в условиях высокой волатильности.

Прогноз и риски

Шифф предупреждает, что стратегия MicroStrategy может привести к созданию финансовой пирамиды. Он также указывает на риски использования заёмных средств для покупки криптовалюты. В случае дальнейшего падения цены BTC компания может столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами. Однако другие эксперты, такие как Мэтт Хоган из Bitwise, считают действия MicroStrategy важным драйвером роста рынка.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов ситуация с MicroStrategy может иметь двоякие последствия. С одной стороны, снижение цены биткоина уменьшает доходность майнинга, особенно в регионах с высокими тарифами на электроэнергию, таких как Иркутская область или Красноярский край, где средний промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч. С другой стороны, критика Шиффа может подтолкнуть регуляторов к более жёсткому контролю над криптовалютными активами, что уже частично реализовано в рамках закона РФ «О цифровых финансовых активах».

Итог: Критика Питера Шиффа в адрес MicroStrategy поднимает важные вопросы о рисках корпоративного накопления криптовалюты. Несмотря на значительное увеличение доли компании в общем предложении BTC, это не остановило падение цены биткоина. Российским игрокам стоит учитывать эти риски при планировании своих инвестиций и майнинговых операций.