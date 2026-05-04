Известный трейдер Питер Брандт считает, что биткоин может достичь $250 000 к 2029 году, но только после завершения длительного процесса формирования дна, который продлится до сентября 2026 года.

Вчера известный трейдер Питер Брандт опубликовал прогноз, согласно которому биткоин может достичь отметки $250 000 к 2029 году. Однако, по его мнению, перед этим рынок должен завершить длительный процесс формирования дна, который может продлиться до сентября 2026 года.

Что зафиксировано

Брандт, который уже более 40 лет работает на финансовых рынках, считает, что текущий период коррекции биткоина является частью естественного цикла. Он отмечает, что такие циклы характерны для всех активов, включая криптовалюты.

Причины

Основной причиной такого прогноза Брандт называет исторические модели поведения биткоина. Он ссылается на предыдущие циклы, когда после значительных падений следовали мощные ралли. Например, в 2018 году биткоин упал до $3 200, а затем вырос до $69 000 в 2021 году.

Цифры и метрики

Брандт прогнозирует, что текущий процесс формирования дна может продлиться до сентября 2026 года. После этого он ожидает начала нового бычьего рынка, который приведёт биткоин к отметке $250 000 к 2029 году. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это эквивалентно примерно 23,75 млн рублей.

Что будет дальше

Если прогноз Брандта сбудется, это может значительно повлиять на рынок криптовалют в целом. Российские майнеры, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, могут получить существенную выгоду от роста цен на биткоин.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров важно учитывать, что рост биткоина может быть связан с увеличением сложности майнинга. Это потребует дополнительных инвестиций в оборудование и инфраструктуру. В редакции MinerWorld отмечают, что ключевым фактором успеха станет доступ к дешёвой электроэнергии и эффективное управление затратами.

Таким образом, прогноз Питера Брандта открывает новые перспективы для инвесторов и майнеров, но также требует тщательной подготовки и планирования.