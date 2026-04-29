Алекс Машински, основатель Celsius, согласился выплатить $10 млн в рамках мирового соглашения с Федеральной торговой комиссией США. Сумма связана с приостановленным решением на $4,72 млрд.

Вчера вечером стало известно, что Алекс Машински, основатель криптоплатформы Celsius, заключил мировое соглашение с Федеральной торговой комиссией США (FTC). Согласно документу, Машински обязуется выплатить $10 млн, что связано с приостановленным решением на сумму $4,72 млрд. Это решение может быть возобновлено в случае неполного раскрытия активов.

Что зафиксировано

Мировое соглашение включает выплату $10 млн Машински, что является частью более крупного судебного решения на $4,72 млрд. Это решение было приостановлено, но может быть восстановлено, если Машински не раскроет все свои активы. Соглашение также запрещает ему занимать руководящие должности в финансовых компаниях.

Причины

Основной причиной соглашения стало обвинение FTC в том, что Машински вводил в заблуждение инвесторов Celsius, заявляя о высокой доходности и низких рисках. Это привело к массовым потерям средств клиентов после банкротства платформы в 2022 году.

Цифры и метрики

$10 млн — сумма выплаты Машински.

$4,72 млрд — приостановленное судебное решение.

2022 год — год банкротства Celsius.

Что будет дальше

Машински обязан раскрыть все свои активы в течение 30 дней. Если FTC обнаружит скрытые активы, судебное решение на $4,72 млрд может быть восстановлено. В редакции MinerWorld отмечают, что это соглашение может стать прецедентом для других подобных дел в криптоиндустрии.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров и инвесторов важно учитывать, что даже крупные платформы могут быть подвержены рискам. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма выплаты Машински составляет примерно 900 млн рублей. Это подчеркивает необходимость тщательного анализа рисков и соблюдения законодательства РФ, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».