OpenAI анонсировала «агентов для рабочей области» в ChatGPT, позволяющих командам автоматизировать сложные задачи и процессы. Эти ИИ-помощники работают в облаке и способны выполнять рутинные операции, такие как подготовка отчетов и обработка лидов, даже без постоянного присутствия пользователя. Также представлен Privacy Filter для защиты конфиденциальных данных.

Новые возможности для командной автоматизации

Компания OpenAI представила инновационное решение для корпоративного сегмента — «агентов для рабочей области», интегрированных в платформу ChatGPT. Эти облачные ИИ-помощники призваны трансформировать подход к командной работе, автоматизируя выполнение сложных и длительных задач. Виртуальные ассистенты, функционирующие на базе модели Codex, способны взять на себя широкий спектр рутинных операций, традиционно выполняемых человеком: от генерации отчетов и написания программного кода до обработки входящих сообщений.

Ключевой особенностью новых агентов является их облачная архитектура, позволяющая им продолжать работу над поручениями даже в отсутствие пользователя. Это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и повышает общую эффективность. Разработка ориентирована на совместное использование внутри организаций: команда может создать такого ассистента единожды, а затем централизованно применять его в ChatGPT или корпоративных мессенджерах, таких как Slack.

«ИИ уже помог людям стать продуктивнее в индивидуальной работе. Но многие ключевые процессы внутри компании зависят от общего контекста, передачи задач между сотрудниками и межкомандных решений. Агенты для рабочей области созданы для такой работы», — подчеркивается в официальном анонсе OpenAI.

Эти интеллектуальные помощники способны собирать необходимый контекст из различных систем, следовать установленным командным процедурам, запрашивать подтверждение при необходимости и координировать действия между разнообразными программными инструментами. В качестве примера OpenAI приводит сценарий использования агента отделом продаж: он может агрегировать информацию из заметок о звонках и исследований клиентов, квалифицировать новые потенциальные сделки и автоматически генерировать черновики последующих писем для менеджеров. Это позволяет сотрудникам отдела продаж минимизировать время, затрачиваемое на сбор и систематизацию данных, и сосредоточиться на непосредственном взаимодействии с клиентами.

«Агенты рабочей области» доступны в рамках программы исследовательского предварительного доступа для подписчиков планов ChatGPT Business, Enterprise и Edu, а также для учителей (K–12) через специальную версию ChatGPT.

Защита конфиденциальных данных с Privacy Filter

Одновременно с анонсом командных агентов, OpenAI представила бесплатный инструмент Privacy Filter, разработанный для повышения конфиденциальности при взаимодействии с чат-ботами. Этот фильтр автоматически очищает чувствительную информацию из переписки с ChatGPT до того, как данные будут обработаны нейросетью. К таким данным относятся налоговые декларации, медицинские записи, корпоративная переписка с именами клиентов или критически важные API-ключи.

Privacy Filter доступен для загрузки и модификации на платформах Hugging Face и GitHub. Модель, обладающая 1,5 миллиардами параметров, сканирует вводимый пользователем текст на наличие восьми категорий личной информации: имена, адреса, электронная почта, номера телефонов, URL-адреса, даты, номера счетов, а также секретные данные, такие как пароли и API-ключи. При обнаружении конфиденциальных сведений, программа автоматически заменяет их на обобщенные маркеры, например, [PRIVATE_PERSON] или [ACCOUNT_NUMBER].

OpenAI отмечает высокую эффективность модели в распознавании и маскировании чувствительных данных. В стандартном тесте с использованием набора данных PII-Masking-300k, Privacy Filter продемонстрировал точность в 96%.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для компаний и индивидуальных пользователей из России и стран СНГ, активно использующих или планирующих использовать передовые ИИ-инструменты, анонс OpenAI открывает новые перспективы в автоматизации бизнес-процессов. Несмотря на текущие ограничения доступа к некоторым сервисам OpenAI, появление таких решений указывает на глобальный тренд к интеграции ИИ в корпоративную среду. Разработка облачных ИИ-агентов для командной работы может значительно повысить производительность и эффективность, сократив рутинные операции и позволив сотрудникам сосредоточиться на более стратегических задачах. Инструмент Privacy Filter, будучи открытым для модификации, также представляет интерес для разработчиков и компаний, стремящихся обеспечить высокий уровень защиты конфиденциальных данных при работе с ИИ, что особенно актуально в условиях ужесточения требований к обработке персональных данных.

