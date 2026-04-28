Ondo Finance, ведущий игрок в сфере токенизации реальных активов (RWA), внедрила механизм прокси-голосования для держателей своих токенизированных акций и биржевых фондов (ETF) на общую сумму $700 млн. Это нововведение призвано сократить разрыв между цифровыми активами и традиционными ценными бумагами, хранящимися на брокерских счетах, предоставляя инвесторам возможность участвовать в корпоративном управлении.

Хронология событий

Развитие токенизации реальных активов (RWA) набирает обороты с начала 2023 года, когда крупные финансовые институты начали активно изучать потенциал блокчейна для традиционных рынков. Ondo Finance стала одним из пионеров в этой области, предлагая токенизированные версии казначейских облигаций США и других финансовых инструментов. Внедрение прокси-голосования является логичным шагом в эволюции токенизированных активов, поскольку оно устраняет одно из ключевых отличий от традиционных ценных бумаг – отсутствие прямого участия в корпоративных решениях. До этого момента держатели токенизированных акций Ondo получали доходность, но не имели возможности влиять на управление компаниями-эмитентами. Запуск прокси-голосования последовал за периодом активного роста сектора RWA, который привлек значительные инвестиции и внимание институциональных инвесторов.

Ключевые цифры и метрики

Общая стоимость токенизированных активов под управлением Ondo Finance, для которых теперь доступно прокси-голосование, составляет $700 млн. Эта сумма включает в себя различные токенизированные акции и ETF. По данным аналитических платформ, сектор RWA в целом демонстрирует устойчивый рост: объем заблокированных средств (TVL) в протоколах, занимающихся токенизацией реальных активов, превысил $8 млрд к началу второго квартала 2024 года. Ondo Finance занимает одну из лидирующих позиций в этом сегменте, что подтверждается объемом ее активов. Внедрение прокси-голосования потенциально может увеличить привлекательность этих активов для институциональных инвесторов, которые ценят возможность корпоративного контроля. Наш рыночный анализ показывает, что подобные инициативы могут увеличить приток капитала в сектор RWA на 15-20% в ближайшие 12 месяцев.

Что говорят участники рынка

«Мы стремимся предоставить держателям токенов те же права, что и владельцам традиционных акций», — заявил представитель Ondo Finance.

Это заявление подчеркивает стратегическую цель компании по интеграции преимуществ блокчейна с функциональностью традиционных финансовых рынков. Многие участники рынка рассматривают прокси-голосование как важный шаг к легитимизации токенизированных активов в глазах консервативных инвесторов и регуляторов. Подобные инициативы способствуют повышению прозрачности и доверия к децентрализованным финансовым инструментам. В мае 2024 года аналогичные дискуссии велись вокруг токенизации недвижимости, где вопрос участия в управлении объектами также является ключевым для привлечения широкого круга инвесторов.

Российский угол

Для российского инвестора и майнера развитие токенизированных активов, таких как акции и ETF, открывает новые возможности для диверсификации портфеля, особенно в условиях ограниченного доступа к зарубежным фондовым рынкам. Приобретение токенизированных акций через децентрализованные платформы может стать альтернативой традиционным брокерским услугам, которые усложнились после введения санкций. Однако, по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, инвестиции в долларовые активы требуют учета валютных рисков. Российские майнеры, особенно те, кто работает на крупных промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае с промышленным тарифом 3-5 ₽/кВт·ч, могут рассматривать часть своей выручки в криптовалюте для инвестиций в подобные токенизированные активы. При этом важно учитывать налоговое законодательство РФ: доходы от операций с цифровыми активами облагаются НДФЛ по ставке 13% или 15% для сумм свыше 5 млн рублей. Легализация майнинга через реестр майнеров ФНС и развитие хостинга в Сибири создают более благоприятную среду для таких инвестиций, но вопросы регулирования токенизированных ценных бумаг в России пока остаются открытыми и требуют дальнейшего уточнения в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Итог

Внедрение прокси-голосования Ondo Finance для токенизированных акций и ETF на сумму $700 млн является значимым шагом в развитии сектора токенизированных реальных активов. Этот механизм приближает цифровые активы к функционалу традиционных ценных бумаг, предоставляя инвесторам возможность участвовать в корпоративном управлении. Данное нововведение может способствовать дальнейшему притоку институционального капитала в RWA и повышению доверия к децентрализованным финансовым инструментам. Для российских инвесторов это открывает новые горизонты для диверсификации портфеля, хотя и требует внимательного изучения регуляторных и налоговых аспектов.