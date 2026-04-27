Согласно новому докладу Blockchain for Europe, европейское регулирование MiCA сделало стейблкоины, привязанные к евро, более безопасными, но снизило их конкурентоспособность. Отчёт призывает к реформам в области резервов и вознаграждений.

Недавний доклад организации Blockchain for Europe указывает на двойственное влияние европейского законодательства MiCA (Markets in Crypto-Assets) на стейблкоины, деноминированные в евро. С одной стороны, регуляторные меры значительно повысили безопасность этих цифровых активов, обеспечив прозрачность и надёжность их резервов. С другой стороны, по мнению авторов отчёта, строгие требования MiCA ослабили конкурентные позиции евро-стейблкоинов на мировом рынке, что потенциально замедляет их развитие и внедрение.

В документе подчёркивается, что текущие правила, касающиеся управления резервами и механизмов вознаграждения, нуждаются в целенаправленных изменениях. Цель таких реформ — найти баланс между необходимой защитой инвесторов и стимулированием инноваций. Без адаптации к динамично меняющемуся крипторынку, евро-стейблкоины рискуют остаться в тени более гибких и привлекательных альтернатив, особенно тех, что привязаны к доллару США.

Основные выводы доклада Blockchain for Europe

Доклад Blockchain for Europe детально анализирует, как именно MiCA повлияла на экосистему стейблкоинов в еврозоне. Среди ключевых аспектов, требующих пересмотра, выделяются следующие:

Требования к резервам: MiCA устанавливает строгие правила относительно состава и хранения резервов, обеспечивающих стейблкоины. Хотя это гарантирует их стабильность, некоторые положения могут быть избыточными или неэффективными, ограничивая возможности эмитентов по управлению активами.

Механизмы вознаграждения: Существующие ограничения на получение дохода от резервов могут снижать привлекательность выпуска евро-стейблкоинов для компаний. В условиях, когда конкуренты могут предлагать более выгодные условия, это ставит европейских эмитентов в невыгодное положение.

Конкурентоспособность на мировом рынке: Доклад отмечает, что стейблкоины, привязанные к доллару США, продолжают доминировать на рынке благодаря своей ликвидности, широкому распространению и зачастую более гибким регуляторным условиям в других юрисдикциях. MiCA, хоть и обеспечивает безопасность, может непреднамеренно препятствовать росту доли евро-стейблкоинов.

Авторы доклада призывают европейских регуляторов к диалогу с участниками рынка для разработки более гибких и адаптивных правил. Это позволит сохранить высокий уровень защиты потребителей, одновременно стимулируя развитие инновационных финансовых продуктов на основе блокчейна в Европе.

Контекст регулирования MiCA

Регламент MiCA является одним из наиболее всеобъемлющих законодательных актов в мире, регулирующих сферу криптовалют. Он был разработан с целью обеспечения правовой определённости, защиты инвесторов и предотвращения системных рисков на крипторынке Евросоюза. Введение MiCA стало знаковым событием, поскольку оно впервые создало единую регуляторную рамку для цифровых активов на территории ЕС.

Для стейблкоинов MiCA устанавливает особые требования, касающиеся авторизации эмитентов, прозрачности их операций, а также состава и аудита резервов. Эти меры направлены на предотвращение ситуаций, подобных краху TerraUSD (UST), когда отсутствие надлежащего обеспечения привело к потере миллиардов долларов. Однако, как показывает доклад Blockchain for Europe, даже самые благие намерения регулирования могут иметь непредвиденные последствия для конкурентоспособности рынка.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для участников крипторынка из России и СНГ, включая майнеров, развитие регулирования стейблкоинов в ЕС имеет косвенное, но важное значение. Во-первых, европейские нормы часто служат ориентиром для других юрисдикций, включая страны СНГ, при разработке собственного законодательства. Успехи или неудачи MiCA могут повлиять на подходы к регулированию стейблкоинов в нашем регионе.

Во-вторых, стабильность и конкурентоспособность евро-стейблкоинов влияют на общую ликвидность и структуру мирового крипторынка. Если евро-стейблкоины будут менее привлекательны, это может укрепить доминирование долларовых аналогов, что, в свою очередь, влияет на торговые стратегии и возможности для хеджирования рисков. Для майнеров, которые часто используют стейблкоины для фиксации прибыли или расчётов, важно отслеживать эти тенденции, чтобы понимать, какие активы наиболее надёжны и ликвидны. В случае ASIC-майнинга, где инвестиции в оборудование значительны, выбор надёжных и ликвидных стейблкоинов для расчётов или хранения прибыли является ключевым аспектом управления рисками.

«Цель MiCA — обеспечить безопасность, но мы должны убедиться, что это не происходит за счёт инноваций и конкурентоспособности», — говорится в докладе.

Таким образом, хотя доклад напрямую не касается майнинга, он подчёркивает важность сбалансированного подхода к регулированию, который учитывает как защиту инвесторов, так и необходимость стимулирования роста и инноваций в криптоиндустрии.