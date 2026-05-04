Новый законопроект о криптовалютах в России, прошедший первое чтение, может привести к оттоку до 300 млрд рублей ежегодно в дружественные страны, такие как Беларусь, из-за концепции закрытого контура и кастодиального хранения.

До 300 миллиардов рублей ежегодно может утекать из России в дружественные страны, включая Беларусь, если новый законопроект о регулировании криптовалют будет принят в текущей редакции. Такую оценку представил основатель NGE FARM Дмитрий Зуев по итогам заседания Экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют в Государственной Думе.

Что произошло

24 мая 2024 года в Государственной Думе состоялось заседание Экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют. Инициатором выступил Экспертный совет, а председательствовал первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. На встрече присутствовали представители Министерства финансов, Центрального банка, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы (ФНС) и силовых ведомств. Основной темой обсуждения стали поправки ко второму чтению законопроекта, который ранее уже прошёл первое чтение.

Ключевые вопросы, поднятые участниками дискуссии, касались ограничений для неквалифицированных инвесторов в 300 000 рублей в год (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1) и узкого списка разрешённых криптовалют (биткоин, эфир, USDT, USDC). Дмитрий Зуев, комментируя итоги заседания, акцентировал внимание на проблеме «закрытого контура» и кастодиального хранения, которые, по его мнению, не способствуют развитию внутреннего крипторынка, а, наоборот, стимулируют отток капитала в соседние государства с более либеральным регулированием.

Контекст и предыстория события

Россия уже несколько лет пытается найти оптимальный подход к регулированию криптовалют. В 2020 году был принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», который легализовал ЦФА, но оставил множество пробелов в регулировании оборота криптовалют. С тех пор дискуссии между различными ведомствами (Минфин за легализацию, ЦБ за полный запрет) продолжаются. В мае 2024 года законопроект о регулировании криптовалют прошёл первое чтение, что стало важным шагом, но его содержание вызвало новую волну обсуждений в криптосообществе.

Подобные попытки жёсткого регулирования не уникальны для России. Например, в Китае с 2021 года действует полный запрет на майнинг и торговлю криптовалютами, что привело к массовой миграции майнеров и инвесторов в другие юрисдикции. В отличие от Китая, Россия, по заявлениям властей, стремится к легализации, но с сохранением контроля. В 2022-2023 годах активно обсуждалась концепция экспериментального правового режима для майнинга в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Однако, на федеральном уровне до сих пор нет чёткого регулирования майнинга, что создаёт правовую неопределённость для крупных игроков, развивающих хостинг-площадки в Сибири.

Представители силового блока на заседании подчеркнули, что «когда введут ответственность за нарушение закона, работать станет чище и проще». Это отражает общую тенденцию к ужесточению контроля и борьбе с нелегальным оборотом, что также прослеживается в применении 115-ФЗ к операциям с криптовалютами.

Реакция рынка

Рынок и криптосообщество реагируют на законопроект с опасением. Ограничение на 300 000 рублей в год для неквалифицированных инвесторов и узкий список разрешённых активов воспринимаются как барьеры для развития индустрии. Сергей Менделеев, CEO биржи EXVED, по словам Дмитрия Зуева, «очень хорошо подколол», указав на парадокс: инвестор сможет купить USDT, но не сможет приобрести TRX (токен сети Tron), который необходим для оплаты комиссий (газа) при переводе того же USDT в сети Tron. Это подчёркивает отсутствие глубокого понимания технических аспектов блокчейна у разработчиков законопроекта.

Закрытый контур, предполагающий работу только с лицензированными российскими операторами, может привести к тому, что российские пользователи будут искать альтернативные пути для операций с криптовалютами, используя зарубежные биржи или P2P-платформы в юрисдикциях с более мягким регулированием. Это уже наблюдалось в 2022 году, когда после введения санкций многие россияне активно осваивали зарубежные криптобиржи и децентрализованные протоколы.

В редакции MinerWorld отмечают, что при текущем подходе к регулированию, до 70% розничных криптоинвесторов в России могут быть вынуждены перейти на использование иностранных сервисов, что снизит налоговые поступления и усложнит мониторинг операций.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских инвесторов и майнеров предлагаемые поправки несут существенные риски и ограничения. Лимит в 300 000 рублей в год для неквалифицированных инвесторов фактически отсекает значительную часть розничных участников от полноценного крипторынка. Это может привести к тому, что инвесторы будут вынуждены использовать нерегулируемые каналы или искать возможности в других странах, например, в той же Беларуси, где регулирование более лояльное и уже созданы условия для работы криптобирж и майнинг-пулов.

Узкий список разрешённых криптовалют ограничивает инвестиционные возможности и диверсификацию портфеля. Многие перспективные альткоины и токены, не входящие в этот список, останутся недоступными для легальных операций в России. Это создаст дополнительную мотивацию для использования зарубежных платформ, где выбор активов значительно шире.

Для майнеров, особенно промышленных, работающих в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где тарифы для крупных потребителей могут быть ниже 3 ₽/кВт·ч, ситуация также остаётся неопределённой. Отсутствие чёткого регулирования майнинга на федеральном уровне, несмотря на активное развитие промышленных майнинг-площадок, не позволяет им полноценно интегрироваться в легальное поле. Если законопроект будет принят в текущем виде, он может усложнить легализацию доходов от майнинга и их конвертацию в рубли, поскольку операции будут ограничены узким кругом разрешённых активов и кастодиальных операторов. Это может увеличить операционные риски и налоговую нагрузку (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц), а также затруднить доступ к банковской инфраструктуре.

По словам Дмитрия Зуева, концепция закрытого контура приведёт к тому, что «мы, как обычно, начинаем спонсировать сопредельные дружественные государства: Киргизию, Беларусь и так далее». Это означает, что российские деньги, предназначенные для криптоинвестиций, будут уходить в эти страны, создавая там оборот и налоговые поступления, вместо того чтобы оставаться внутри российской экономики. Это также создаст дополнительные сложности для российских компаний, занимающихся хостингом майнингового оборудования и поставками комплектующих, поскольку часть потенциальных клиентов может уйти на внешние рынки.

Таким образом, текущая редакция законопроекта, несмотря на позитивный настрой участников заседания в Госдуме, содержит риски для развития российского крипторынка. Ограничения для инвесторов и концепция закрытого контура могут привести к оттоку капитала и замедлению интеграции блокчейн-технологий в экономику страны, вынуждая участников рынка искать обходные пути или переориентироваться на зарубежные юрисдикции.