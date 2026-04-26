Анализ показал, что XRP и другие криптовалюты остаются чувствительными к динамике традиционных финансовых рынков, особенно к индексам Уолл-стрит. Это ставит под сомнение их статус независимых активов.

Уолл-стрит продолжает диктовать условия для XRP

Недавнее исследование, опубликованное в издании «The Journal of Finance and Data Science», выявило, что цена криптовалюты XRP по-прежнему тесно коррелирует с показателями традиционного фондового рынка США. Это открытие ставит под сомнение представление о криптовалютах как о полностью независимых финансовых активах и указывает на сохраняющееся влияние институциональных инвесторов и макроэкономических факторов на динамику цифровых валют.

Анализ, проведенный учеными из Университета Отаго (Новая Зеландия) и Университета Монаша (Австралия), охватил период с 2017 по 2022 год. Исследователи изучили взаимосвязь между ценой XRP и различными индикаторами традиционных рынков, включая индексы S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) и NASDAQ Composite, а также цены на золото и нефть. Результаты показали, что XRP демонстрирует значительную чувствительность к движениям этих индексов, особенно в периоды высокой волатильности на традиционных рынках.

Авторы исследования подчеркивают, что, несмотря на децентрализованную природу многих криптовалют, их ценообразование все еще подвержено влиянию крупных игроков традиционного финансового сектора. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и крупные управляющие компании, активно оперирующие на Уолл-стрит, постепенно интегрируют криптовалюты в свои портфели. Это приводит к тому, что решения, принимаемые на традиционных рынках, напрямую отражаются на стоимости цифровых активов. В частности, при падении фондовых индексов инвесторы часто выводят средства из более рискованных активов, к которым они относят и криптовалюты, что провоцирует снижение их цен.

Более того, исследование указывает на то, что XRP, как и многие другие альткоины, не всегда ведет себя как «цифровое золото» или безопасное убежище в периоды экономической нестабильности. Вместо этого он часто следует за общим трендом рисковых активов. Это означает, что инвесторам, ищущим диверсификацию портфеля или защиту от инфляции, следует с осторожностью относиться к XRP как к полностью независимому инструменту.

«Данные ясно показывают инвесторам в криптовалюты: XRP и его аналоги пока не являются независимыми финансовыми убежищами», — отмечается в исследовании.

Это наблюдение особенно актуально для майнеров и инвесторов, которые рассматривают криптовалюты как средство хеджирования рисков. Если XRP и другие цифровые активы продолжают коррелировать с традиционными рынками, их ценность как инструмента диверсификации снижается. Для майнеров, чья прибыльность напрямую зависит от рыночной цены добываемых монет, это означает необходимость более внимательного отслеживания макроэкономических показателей и настроений на Уолл-стрит, а не только внутрикриптовалютных факторов.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ результаты данного исследования означают, что при формировании инвестиционных стратегий и оценке рисков необходимо учитывать не только внутреннюю динамику крипторынка, но и состояние мировой экономики, а также настроения на традиционных финансовых площадках, таких как Уолл-стрит. Несмотря на географическую удаленность, глобализация финансовых рынков приводит к тому, что крупные экономические события и решения институциональных инвесторов в США оказывают прямое влияние на стоимость криптовалют, включая XRP. Это подчеркивает важность комплексного подхода к анализу рынка и необходимость диверсификации портфеля с учетом как криптоактивов, так и традиционных инструментов, если целью является снижение общей волатильности и защита капитала.