Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговые сайты, имитирующие налоговые органы Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Бразилии, Чили и Колумбии. Мошенники выманивают сид-фразы для доступа к криптокошелькам.

За последние недели в сети появились десятки фишинговых сайтов, имитирующих официальные порталы налоговых служб Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Бразилии, Чили и Колумбии. Об этом сообщили исследователи российской «Лаборатории Касперского». Мошенники пытаются выманить у пользователей сид-фразы для доступа к их криптокошелькам.

Что зафиксировано

Фишинговые сайты копируют дизайн и функционал официальных порталов налоговых органов, включая логотипы, цветовые схемы и формулировки. Пользователям предлагается ввести сид-фразу (секретный набор слов для восстановления доступа к криптокошельку) под предлогом проверки налоговой отчётности или уплаты сборов.

Причины

Рост числа подобных атак связан с увеличением количества криптовалютных пользователей и их недостаточной осведомлённостью о методах защиты. Мошенники используют страх перед налоговыми проверками, чтобы выманить конфиденциальные данные.

Цифры и метрики

По данным «Лаборатории Касперского», за последний месяц было зафиксировано более 50 фишинговых сайтов, ориентированных на криптовалютных пользователей. В среднем каждый такой сайт собирает данные от 100 до 500 пользователей в день.

Что будет дальше

Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа фишинговых атак, особенно в преддверии налогового сезона. Мошенники могут расширить географию атак, включив в неё другие страны с развитым криптовалютным рынком.

Уроки для российского майнера

Российским майнерам и трейдерам стоит быть особенно осторожными при взаимодействии с налоговыми органами. В редакции MinerWorld отмечают, что в России официальные налоговые службы не запрашивают сид-фразы для проверки отчётности. Кроме того, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», криптовалютные операции подлежат налогообложению, но для их декларирования достаточно предоставить данные о доходах и расходах, а не доступ к кошелькам.

Для защиты от фишинга рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, хранить сид-фразы в оффлайн-режиме и проверять доменные имена сайтов перед вводом конфиденциальных данных.