«Мы все еще находимся в самом начале этого пути», — заявила Эми Олденбург, руководитель отдела цифровых активов Morgan Stanley, подчеркивая, что основная проблема внедрения биткоина заключается в образовании клиентов, а не в создании новых продуктов.

Эми Олденбург, возглавляющая направление цифровых активов в Morgan Stanley, выступила на панельной дискуссии, модерируемой Тайлером Эвансом. Она посвятила значительную часть своего выступления обоснованию перспектив биткоина, отмечая, что большинство клиентов до сих пор не получили полного представления об этом активе. По ее словам, этот информационный пробел является наиболее острой проблемой для всей индустрии. Олденбург акцентировала внимание на необходимости начинать с биткоина, ссылаясь на его рыночную капитализацию, которая составляет примерно $1,5 триллиона, и его отличие от остального криптоландшафта. Она провела четкую границу между биткоином и более широкой категорией криптовалют, подчеркнув, что многие розничные и институциональные инвесторы до сих пор не делают такого различия с достаточной уверенностью. Morgan Stanley стремится, чтобы это различие основывалось на фундаментальных исследованиях, а не только на повествованиях.

Олденбург указала на глубокую проблему образования инвесторов. Многие из них до сих пор ассоциируют биткоин с его ранней историей использования недобросовестными участниками рынка и с трудом преодолевают этот стереотип при рассмотрении возможности его включения в портфель. Когда клиенты интересуются доходностью или структурированными продуктами, ее команда прямо заявляет: «Вы можете представить это как доходность, но базовым активом является биткоин». Такая ясность, по ее мнению, все еще отсутствует в большинстве рыночных дискуссий, и предстоит «гораздо больше работы». За первую неделю торгов Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) привлек более $100 миллионов, что является сильным ранним сигналом для продукта, разработанного для всего спектра клиентской базы банка. Однако Олденбург уточнила, что все первоначальные потоки поступили через счета с самостоятельным управлением, поскольку фонд еще не был доступен на консультационной платформе. Она напомнила, что банк рекомендовал выделять 2–4% на криптовалюты, но даже при наличии этих рекомендаций внедрение через финансовых консультантов идет медленно. Продукт, по ее словам, находится на рынке менее года. Для преодоления этого разрыва Morgan Stanley внедряет внутреннее обучение для финансовых консультантов, чтобы они могли уверенно общаться с клиентами по вопросам биткоина. Ее команда тратит «часы за часами» на телефонные разговоры, объясняя клиентам модели и фреймворки распределения активов. Банк разрабатывает продукты для клиентов с различными потребностями, включая тех, кто хочет прямой ETP-обертки, и в будущем планируется запуск спотовой торговли криптовалютами для клиентов по управлению активами. В отношении кастодианов Олденбург признала сложность выбора. Рынок предлагает множество провайдеров, и выбор между ними был непростым, что привело к работе с несколькими партнерами. В конечном итоге Morgan Stanley выбрал Coinbase и BNY Mellon в качестве кастодианов для MSBT.

Ситуация с Morgan Stanley перекликается с опытом других крупных финансовых институтов, которые также сталкивались с необходимостью обучения клиентов. Например, в 2021 году, когда MicroStrategy активно наращивала свои биткоин-активы под руководством Майкла Сэйлора, многие традиционные инвесторы также испытывали недоверие и непонимание относительно стратегии компании. Олденбург назвала MicroStrategy «хорошим другом Morgan Stanley» и отметила, что банк работал с ней на протяжении ее эволюции. Она уточнила, что большая часть инвестиций в этот инструмент пока поступает от розничных инвесторов, и что «цифровой кредит» как категория потребует времени для развития. Похожие трудности с образованием клиентов наблюдались и при запуске первых биткоин-ETF в США в январе 2024 года, когда, несмотря на ажиотаж, многие традиционные финансовые консультанты не спешили рекомендовать эти продукты из-за недостатка собственных знаний и опасений регуляторов. В мае 2024 года ситуация была немного иной: тогда наблюдался значительный приток средств в биткоин-ETF, что свидетельствовало о постепенном преодолении образовательного барьера, но все еще не решало проблему полностью.

Заявления Morgan Stanley имеют существенное значение для всей криптоиндустрии, особенно в контексте ее легитимизации в глазах традиционных финансов. Если такой гигант, как Morgan Stanley, активно занимается образованием своих клиентов и внутренних консультантов, это создает прецедент для других крупных банков и инвестиционных компаний. Это может ускорить приток капитала в биткоин и другие цифровые активы. Для российского рынка это также имеет свои последствия. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, рост интереса к биткоину со стороны крупных западных институтов может косвенно повлиять на спрос и цену актива в рублях. Российские майнеры, особенно те, кто работает на промышленных площадках в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч, могут увидеть увеличение своей рублевой выручки. Однако им также придется учитывать потенциальные изменения в регулировании, например, в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» или новых разъяснений ФНС по налогообложению майнинга (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц). Возможность банков держать биткоин на своих балансах, которую Олденбург назвала «не исключенной» при условии прогресса в регулировании, является критически важным шагом. В США для этого требуется большее согласование между финансовыми регуляторами, а для глобальной фирмы, такой как Morgan Stanley, картина еще сложнее из-за различных национальных правовых рамок. Это подчеркивает необходимость гармонизации законодательства на международном уровне, что, в свою очередь, может упростить доступ к криптовалютам для инвесторов по всему миру, включая Россию, где вопрос легализации майнинга и оборота цифровых активов все еще находится в стадии активного обсуждения.

Олденбург завершила свое выступление, подчеркнув необходимость исследований с широким охватом: «Мы все еще находимся в самом начале этого пути. Так мало распределения. Это все еще очень рано».

Это означает, что, несмотря на значительный прогресс, потенциал роста и внедрения биткоина остается огромным. Для российского майнера или инвестора это сигнал о долгосрочной перспективе актива, но также и о необходимости внимательно следить за развитием регулирования и инфраструктуры, как на глобальном, так и на национальном уровне. В условиях растущего числа промышленных майнинг-площадок в РФ и стремления к легализации через реестр майнеров ФНС, понимание институциональных трендов становится еще более актуальным.