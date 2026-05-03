Магазин
LIVE
BTC $78,385 ▲ 0.07% ETH $2,308 ▲ 0.17% BNB $617.01 ▲ 0.18% SOL $83.84 ▲ 0.11% XRP $1.3900 ▲ 0.19% TON $1.3400 ▲ 0.35%
Майнинг 1 мин

Монеты Сатоши под защитой: почему взлом 22 000 адресов маловероятен

Алекс Торн из Galaxy Digital заявил, что монеты Сатоши распределены между 22 000 адресами, что делает их взлом маловероятным. Рынок способен поглотить до 50% просадки в случае их движения.

#BTC
Монеты Сатоши под защитой: почему взлом 22 000 адресов маловероятен

Глава исследований Galaxy Digital Алекс Торн утверждает, что монеты Сатоши распределены между 22 000 адресами, что делает их взлом крайне сложным. По его словам, вмешательство в эти активы может подорвать ключевой принцип биткоина — защиту прав собственности.

Что произошло

Алекс Торн заявил, что среди участников криптосообщества формируется консенсус относительно неприкосновенности ранних монет биткоина, которые связывают с Сатоши Накамото. Эти монеты распределены между 22 000 адресами по 50 BTC каждый, что усложняет потенциальную атаку. Подробнее — майнеры Bitmain.

Контекст и предыстория события

Монеты Сатоши — это ранние биткоины, добытые в первые годы существования сети. Их связывают с создателем биткоина Сатоши Накамото. В октябре 2025 года рынок поглотил более 1 млн BTC, что показывает его устойчивость к крупным движениям активов.

Реакция рынка

Торн предположил, что даже в случае гипотетического вывода всех монет Сатоши рынок способен выдержать просадку до 50%. Многие участники индустрии согласились бы на такой сценарий ради сохранения принципа неприкосновенности собственности. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, это означает снижение рисков крупных рыночных колебаний. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стабильность рынка биткоина важна для планирования инвестиций и налоговых отчислений.

В редакции MinerWorld отмечают, что распределение монет Сатоши между 22 000 адресами снижает вероятность крупных рыночных потрясений, что положительно сказывается на стабильности крипторынка в целом. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Как распределены монеты Сатоши?
Монеты Сатоши распределены между 22 000 адресами по 50 BTC каждый, что делает их взлом крайне сложным.
Как это влияет на российских майнеров?
Для российских майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией это означает снижение рисков крупных рыночных колебаний.
Способен ли рынок поглотить движение монет Сатоши?
Рынок способен выдержать просадку до 50% в случае гипотетического вывода всех монет Сатоши.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости