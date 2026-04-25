Японская компания Metaplanet привлекла 8 млрд иен ($50 млн) беспроцентного долга для увеличения своих резервов в биткоинах. Это уже не первая подобная сделка с фондом EVO Fund.

Японская компания Metaplanet привлекает $50 млн беспроцентного долга для покупки биткоина

Японская компания Metaplanet, акции которой торгуются на Токийской фондовой бирже, объявила о привлечении 8 миллиардов японских иен (около 50 миллионов долларов США) посредством выпуска облигаций 20-й серии. Примечательно, что эти облигации не предусматривают выплаты процентов. Все полученные средства будут направлены на дальнейшее приобретение биткоинов, что является частью агрессивной стратегии компании по наращиванию криптоактивов.

Покупателем облигаций выступил EVO Fund, инвестиционный фонд, зарегистрированный на Каймановых островах и связанный с Evolution Financial Group. Срок погашения этих беспроцентных облигаций наступает в апреле 2027 года, а это означает, что Metaplanet должна будет вернуть только основную сумму долга. Такая структура финансирования подчеркивает уверенность компании в значительном росте стоимости биткоина в течение ближайших лет, что позволит ей не только погасить долг, но и получить прибыль от инвестиций.

Особенности беспроцентного финансирования и риски

Данная схема финансирования является достаточно нетрадиционной. Отсутствие купонного дохода означает, что Metaplanet не несет никаких процентных издержек по займу. Вся ставка делается на то, что курс биткоина к моменту погашения облигаций будет достаточно высоким, чтобы оправдать возврат основной суммы долга. Согласно опубликованным документам, облигации являются необеспеченными, то есть не имеют залогового обеспечения. Это повышает риски для кредитора, EVO Fund, но также демонстрирует его готовность идти на подобные условия.

Более того, EVO Fund обладает правом потребовать досрочного погашения облигаций всего за пять рабочих дней. Эта оговорка может создать значительное давление на Metaplanet в случае резкого падения криптовалютного рынка, вынуждая компанию срочно изыскивать средства для погашения долга или продавать часть своих биткоин-активов по невыгодной цене.

«Metaplanet делает агрессивную ставку на будущее биткоина, используя беспроцентный долг», — отмечают аналитики.

Это не первый случай, когда EVO Fund финансирует приобретение биткоинов компанией Metaplanet. Фонд выступал основным подписчиком в нескольких предыдущих выпусках беспроцентных облигаций, которые Metaplanet использовала для формирования своих растущих крипторезервов. Такое долгосрочное партнерство позволило Metaplanet стать одним из крупнейших корпоративных держателей биткоинов в Азии.

До текущего раунда финансирования Metaplanet уже владела примерно 40 177 BTC. Значительная часть этих активов была приобретена в первом квартале, когда компания добавила в свой портфель более 5 000 биткоинов всего за три месяца. По объему биткоин-активов Metaplanet занимает третье место среди публично торгуемых компаний по всему миру, уступая лишь значительно более крупным корпорациям.

Стратегия Metaplanet часто сравнивается с подходом американской компании MicroStrategy, которая стала пионером модели корпоративного казначейства, основанного на биткоине. Обе компании активно используют долговые рынки для финансирования своих покупок криптовалюты, а не только собственные денежные средства. Однако Metaplanet выделяется тем, что регулярно привлекает финансирование с нулевой процентной ставкой от одного и того же инвестора.

После объявления о новой сделке акции Metaplanet упали примерно на 3,60%. Это может свидетельствовать о том, что не все инвесторы полностью одобряют агрессивную стратегию компании, несмотря на ее последовательное движение вперед. В своем заявлении Metaplanet указала, что выпуск облигаций окажет минимальное влияние на консолидированные финансовые результаты за 2026 финансовый год и обязуется оперативно информировать о любых существенных изменениях.

На момент объявления о сделке биткоин торговался на уровне около $77 650. Эта цена является своего рода точкой безубыточности для Metaplanet, чтобы ее беспроцентная долговая ставка окупилась.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Действия Metaplanet демонстрируют растущий интерес и доверие крупных корпораций к биткоину как к средству сохранения капитала и инвестиционному активу. Использование беспроцентного долга для покупки BTC является смелым шагом, который может стать прецедентом для других компаний, ищущих альтернативные способы финансирования своих криптовалютных стратегий. Для инвесторов из России и СНГ это подтверждает глобальный тренд на принятие биткоина, несмотря на регуляторные особенности в отдельных юрисдикциях.

Практическое замечание для майнеров

Хотя эта новость напрямую не связана с ASIC-майнингом, она косвенно влияет на рынок. Увеличение спроса на биткоин со стороны крупных институциональных инвесторов, таких как Metaplanet, способствует росту его цены. Это, в свою очередь, повышает рентабельность майнинга, делая его более привлекательным для операторов и стимулируя инвестиции в новое, более эффективное оборудование. Майнерам стоит внимательно следить за такими корпоративными стратегиями, поскольку они могут служить индикатором долгосрочных ценовых трендов BTC.