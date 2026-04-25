На фоне падения цен на XRP и преобладающего медвежьего настроения на рынке деривативов, крупные держатели активно выводят токены с бирж, указывая на долгосрочное накопление и потенциал для «шорт-сквиза».

Рынок деривативов XRP: медведи доминируют

За последнюю неделю курс XRP снизился почти на 3%, стабилизировавшись в районе $1.43. Это снижение совпадает с усилением негативных настроений среди трейдеров, которые уверенно ставят на дальнейшее падение альткоина. Анонимный аналитик GugaOnChain в своём посте на платформе QuickTake отметил, что на рынке деривативов XRP преобладает медвежий настрой, и трейдеры активно открывают короткие позиции.

Показательным является снижение ставок финансирования XRP на Binance до -0.00292847. Это означает, что продавцы, доминирующие на рынке, платят за поддержание своих коротких позиций, что свидетельствует о сильной убежденности в дальнейшем снижении цены. Пессимизм также подтверждается соотношением покупателей к продавцам (taker buy-sell ratio) на уровне 0.9723, что указывает на преобладание давления со стороны продавцов над активностью покупателей.

Накопление активов крупными игроками и потенциал «шорт-сквиза»

Несмотря на преобладающие медвежьи настроения, анализ рыночной структуры и ончейн-данных указывает на формирование условий для потенциального «шорт-сквиза». Соотношение спекулятивной активности к реальному использованию (speculation-to-utility ratio) составляет 1.3827, а объем расчетов достигает 298.15 миллиона XRP. Это говорит о том, что реальное использование сети остается устойчивым, создавая фундаментальную поддержку для текущей ценовой динамики. Если бычий импульс усилится и будут пробиты ключевые уровни сопротивления, дисбаланс в позициях на рынке деривативов может спровоцировать резкий разворот цены вверх.

В то время как данные по деривативам отражают преимущественно медвежий взгляд на XRP, ончейн-активность демонстрирует противоположную тенденцию. Крупные держатели активно накапливают активы, что потенциально может подорвать преобладающий негативный сентимент. По данным GugaOnChain, за последние 24 часа с Binance был зафиксирован чистый отток 7.79 миллиона токенов XRP, что значительно превышает среднемесячный отток в 1.15 миллиона. Такой резкий рост оттока указывает на то, что токены XRP выводятся с бирж для долгосрочного хранения, а не для немедленной продажи.

Одновременно с этим количество транзакций «китов» с биржами выросло до 3 049, что существенно выше среднего семидневного показателя в 751. Хотя такой всплеск может на первый взгляд указывать на усиление продаж, общий отрицательный чистый отток подтверждает, что выводы преобладают над притоками. Эта динамика подразумевает, что институциональные инвесторы перемещают активы в холодные хранилища, сигнализируя об уверенности в будущем росте цены XRP.

«Несмотря на преобладающие медвежьи настроения, рыночная структура и ончейн-данные предполагают, что могут создаваться условия для потенциального шорт-сквиза», — отмечает GugaOnChain.

На момент написания статьи XRP торгуется на уровне $1.43, демонстрируя незначительное снижение на 0.02% за последние сутки. Ежедневный объем торгов снизился на 17% до $2.02 миллиарда.

Что это значит для рынка РФ/СНГ?

Для инвесторов и трейдеров из России и СНГ текущая ситуация с XRP представляет собой классический пример расхождения между краткосрочными спекулятивными настроениями и долгосрочными фундаментальными показателями. Несмотря на медвежье давление на рынке деривативов, активное накопление со стороны крупных держателей может служить сигналом к потенциальному росту в будущем. Это подчеркивает важность комплексного анализа, включающего как технические индикаторы, так и ончейн-данные, при принятии инвестиционных решений.

Практический вывод для инвесторов

Инвесторам, рассматривающим XRP, стоит внимательно следить за динамикой ставок финансирования и ончейн-метриками, такими как отток с бирж и активность «китов». Если выводы с бирж продолжатся, это может указывать на усиление долгосрочных бычьих настроений, несмотря на краткосрочную волатильность. Рассмотрите возможность диверсификации портфеля и не поддавайтесь панике, основываясь исключительно на краткосрочных колебаниях цен или настроениях на рынке деривативов.