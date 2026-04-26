Майкл Сэйлор, глава MicroStrategy, заявил о планах компании продолжать приобретение биткоинов, однако объемы покупок могут быть скромнее, чем ранее. Это связано с изменением стратегии финансирования.

MicroStrategy продолжит стратегию накопления биткоина

Майкл Сэйлор, исполнительный председатель MicroStrategy, подтвердил намерение компании продолжать инвестировать в биткоин. Однако, в отличие от предыдущих периодов, когда речь шла о миллиардных вложениях, будущие покупки, вероятно, будут осуществляться в меньших объемах. Это изменение связано с тактической корректировкой источников финансирования для приобретения первой криптовалюты.

Ранее MicroStrategy активно использовала различные финансовые инструменты для масштабных покупок биткоина, включая выпуск конвертируемых облигаций и акций. Эти методы позволяли компании привлекать значительные средства для пополнения своих криптоактивов. На данный момент, по словам Сэйлора, компания будет использовать более консервативный подход, опираясь на собственные резервы и текущие доходы, что может ограничить размер новых инвестиций в BTC.

Изменение стратегии финансирования и его причины

В последние годы MicroStrategy зарекомендовала себя как один из крупнейших корпоративных держателей биткоина, активно наращивая свои резервы. Компания неоднократно привлекала капитал через долговые обязательства и продажу акций, чтобы финансировать эти покупки. Такая агрессивная стратегия позволила MicroStrategy аккумулировать значительное количество биткоинов, сделав ее акции фактически косвенным способом инвестирования в BTC для традиционных инвесторов.

Однако, как отметил Сэйлор, текущие рыночные условия и изменившиеся возможности для привлечения крупного капитала могут потребовать пересмотра тактики. Вместо масштабных траншей, финансируемых за счет выпуска новых ценных бумаг, компания, вероятно, сосредоточится на более органичном наращивании позиций, используя свободные денежные потоки и другие внутренние ресурсы. Это не означает отказ от биткоин-стратегии, а скорее ее адаптацию к текущей финансовой среде.

Влияние на рынок и перспективы для инвесторов

Заявления Майкла Сэйлора всегда привлекают внимание криптосообщества, учитывая его статус одного из самых известных биткоин-быков. Хотя новость о потенциально меньших объемах покупок может быть воспринято некоторыми как замедление импульса, важно понимать, что MicroStrategy продолжает демонстрировать приверженность своей долгосрочной стратегии. Компания по-прежнему видит в биткоине основной актив для сохранения и приумножения капитала.

«Мы продолжаем верить в долгосрочный потенциал биткоина и будем наращивать наши позиции», — заявил Майкл Сэйлор.

Для инвесторов это означает, что MicroStrategy останется значимым игроком на рынке, но ее влияние на краткосрочные ценовые движения может быть менее выраженным, если объемы покупок действительно снизятся. Тем не менее, сам факт продолжения накопления биткоина крупной публичной компанией служит позитивным сигналом для рынка в целом, подтверждая институциональный интерес к криптовалюте.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, заявления Майкла Сэйлора подтверждают сохраняющийся институциональный интерес к биткоину. Хотя MicroStrategy не является прямым участником российского или СНГ-рынка, ее действия служат индикатором глобальных тенденций. Продолжение покупок BTC, пусть и в меньших объемах, указывает на долгосрочную уверенность крупных игроков в перспективах первой криптовалюты. Это может укрепить позиции биткоина как актива для диверсификации портфеля, особенно в условиях волатильности традиционных рынков. Российским и СНГ-инвесторам стоит учитывать, что такие новости формируют общий бычий фон, который может влиять на настроения участников рынка и, соответственно, на динамику цен.