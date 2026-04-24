Майк Новограц прогнозирует новый виток роста Биткоина

Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц заявил о значительном усилении рыночного импульса, предвещая новый масштабный прорыв для Биткоина. Он отметил, что текущая ситуация отличается от предыдущих периодов.

Майк Новограц прогнозирует новый виток роста Биткоина

Новограц: Рынок Биткоина на пороге нового прорыва

Майк Новограц, глава инвестиционной компании Galaxy Digital, выразил уверенность в скором значительном росте курса Биткоина. По его словам, текущий рыночный импульс заметно сильнее, чем месяц назад, что указывает на подготовку главной криптовалюты к очередному масштабному прорыву. Новограц подчеркнул, что «что-то изменилось» в динамике рынка, создавая благоприятные условия для дальнейшего восходящего движения.

Основатель Galaxy Digital отметил, что недавние коррекции на рынке, в частности падение Биткоина до отметки в 56 000 долларов, не подорвали общую уверенность инвесторов. Напротив, эти снижения были восприняты как возможности для покупки, что свидетельствует о сильном фундаментальном спросе. Новограц также указал на приток капитала в спотовые биткоин-ETF, который, несмотря на замедление, остаётся положительным. Это, по его мнению, является ключевым фактором, отличающим текущий бычий цикл от предыдущих.

В своих рассуждениях Новограц провёл параллели с предыдущими циклами роста Биткоина, отмечая, что каждый раз после значительного прорыва следовал период консолидации, за которым рынок выходил на новые максимумы. Он считает, что текущая фаза консолидации подходит к концу, и Биткоин готов к следующему этапу экспоненциального роста. Важную роль в этом играет институциональное принятие криптовалюты и растущее понимание её ценности как средства сбережения и защиты от инфляции.

Кроме того, Новограц обратил внимание на макроэкономический фон, который также способствует росту интереса к Биткоину. Неопределённость в мировой экономике, инфляционное давление и ослабление традиционных финансовых инструментов подталкивают инвесторов к поиску альтернативных активов. В этом контексте Биткоин всё чаще рассматривается как надёжное убежище и инструмент диверсификации портфеля.

«Что-то изменилось. Рыночный импульс значительно сильнее, чем месяц назад», — заявил Майк Новограц.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ прогнозы Майка Новограца могут служить ориентиром, указывающим на потенциальное продолжение бычьего тренда на рынке криптовалют. Усиление рыночного импульса и институциональный спрос могут привести к дальнейшему росту цен на Биткоин, что делает его привлекательным активом для долгосрочных вложений. Однако, как и всегда, важно помнить о высокой волатильности крипторынка и необходимости проведения собственного анализа рисков.

Для майнеров, особенно тех, кто работает в условиях российского и СНГ-региона, где стоимость электроэнергии может быть относительно низкой, рост цены Биткоина напрямую влияет на рентабельность их деятельности. Увеличение стоимости добываемой криптовалюты компенсирует затраты на оборудование и электроэнергию, делая майнинг более прибыльным. Это может стимулировать дальнейшие инвестиции в расширение мощностей и модернизацию оборудования, особенно в преддверии возможного нового ценового ралли. Однако, необходимо учитывать и потенциальное увеличение сложности сети, которое может частично нивелировать рост цен.

Частые вопросы

Что предсказывает Майк Новограц для Биткоина?
Майк Новограц прогнозирует новый масштабный прорыв для Биткоина, основываясь на значительно усилившемся рыночном импульсе и устойчивом институциональном спросе, несмотря на недавние коррекции.
Почему текущая ситуация отличается от предыдущих циклов?
Новограц отмечает, что текущий бычий цикл отличается устойчивым притоком капитала в спотовые биткоин-ETF и повышенным интересом институциональных инвесторов, что создаёт более прочную основу для роста.
Что это значит для майнеров из РФ/СНГ?
Для майнеров из РФ/СНГ рост цены Биткоина означает повышение рентабельности. Это может стимулировать инвестиции в новое оборудование и расширение мощностей, но также нужно учитывать рост сложности сети.

    Похожие новости