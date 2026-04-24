Новограц: Рынок Биткоина на пороге нового прорыва

Майк Новограц, глава инвестиционной компании Galaxy Digital, выразил уверенность в скором значительном росте курса Биткоина. По его словам, текущий рыночный импульс заметно сильнее, чем месяц назад, что указывает на подготовку главной криптовалюты к очередному масштабному прорыву. Новограц подчеркнул, что «что-то изменилось» в динамике рынка, создавая благоприятные условия для дальнейшего восходящего движения.

Основатель Galaxy Digital отметил, что недавние коррекции на рынке, в частности падение Биткоина до отметки в 56 000 долларов, не подорвали общую уверенность инвесторов. Напротив, эти снижения были восприняты как возможности для покупки, что свидетельствует о сильном фундаментальном спросе. Новограц также указал на приток капитала в спотовые биткоин-ETF, который, несмотря на замедление, остаётся положительным. Это, по его мнению, является ключевым фактором, отличающим текущий бычий цикл от предыдущих.

В своих рассуждениях Новограц провёл параллели с предыдущими циклами роста Биткоина, отмечая, что каждый раз после значительного прорыва следовал период консолидации, за которым рынок выходил на новые максимумы. Он считает, что текущая фаза консолидации подходит к концу, и Биткоин готов к следующему этапу экспоненциального роста. Важную роль в этом играет институциональное принятие криптовалюты и растущее понимание её ценности как средства сбережения и защиты от инфляции.

Кроме того, Новограц обратил внимание на макроэкономический фон, который также способствует росту интереса к Биткоину. Неопределённость в мировой экономике, инфляционное давление и ослабление традиционных финансовых инструментов подталкивают инвесторов к поиску альтернативных активов. В этом контексте Биткоин всё чаще рассматривается как надёжное убежище и инструмент диверсификации портфеля.

«Что-то изменилось. Рыночный импульс значительно сильнее, чем месяц назад», — заявил Майк Новограц.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ прогнозы Майка Новограца могут служить ориентиром, указывающим на потенциальное продолжение бычьего тренда на рынке криптовалют. Усиление рыночного импульса и институциональный спрос могут привести к дальнейшему росту цен на Биткоин, что делает его привлекательным активом для долгосрочных вложений. Однако, как и всегда, важно помнить о высокой волатильности крипторынка и необходимости проведения собственного анализа рисков.

Для майнеров, особенно тех, кто работает в условиях российского и СНГ-региона, где стоимость электроэнергии может быть относительно низкой, рост цены Биткоина напрямую влияет на рентабельность их деятельности. Увеличение стоимости добываемой криптовалюты компенсирует затраты на оборудование и электроэнергию, делая майнинг более прибыльным. Это может стимулировать дальнейшие инвестиции в расширение мощностей и модернизацию оборудования, особенно в преддверии возможного нового ценового ралли. Однако, необходимо учитывать и потенциальное увеличение сложности сети, которое может частично нивелировать рост цен.