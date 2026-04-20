Lydian представила криптокарту Visa Platinum для повседневных трат цифровых активов

Компания Lydian в партнёрстве с Rain и Visa запустила криптокарту Visa Platinum, позволяющую пользователям тратить более 300 цифровых активов у 150 миллионов продавцов по всему миру. Это упрощает использование криптовалют в повседневной жизни.

#BTC #ETH #USDT #USDC
Lydian и Visa упрощают траты криптовалют

Компания Lydian объявила о запуске новой криптокарты Visa Platinum, разработанной совместно с эмитентом Rain и работающей на базе глобальной сети Visa. Этот продукт призван значительно упростить использование цифровых активов для повседневных покупок, предоставляя держателям карт возможность тратить более 300 различных криптовалют, включая стейблкоины, в обширной торговой сети Visa.

Карта Lydian доступна как в физическом, так и в виртуальном формате мгновенного выпуска. Её можно использовать везде, где принимаются карты Visa, что открывает доступ к более чем 150 миллионам торговых точек по всему миру. Пользователи смогут управлять своими транзакциями, пополнять баланс и отслеживать расходы через специальное мобильное приложение или онлайн-панель управления. Основная цель — сделать процесс конвертации цифровых активов в фиатные деньги для оплаты товаров и услуг максимально простым и интуитивно понятным.

Растущий тренд использования криптокарт

Запуск карты Lydian происходит на фоне стремительного роста популярности платёжных карт, привязанных к криптовалютам. Согласно данным, представленным компанией, ежемесячные расходы с использованием криптокарт значительно увеличились: с 100 миллионов долларов в начале 2023 года до более чем 1,5 миллиарда долларов на сегодняшний день. Прогнозы указывают на дальнейшее расширение доступа к тратам цифровых активов, потенциально на 66%. Этот тренд свидетельствует о смене парадигмы среди держателей криптовалют: от пассивного хранения к активному использованию своих цифровых средств в реальной экономике.

В основе решения Lydian лежит инфраструктура Rain, ориентированная на стейблкоины, которая поддерживает кошельки, карты, а также механизмы ввода и вывода средств. Компания Rain продемонстрировала впечатляющий рост, увеличив свои показатели в 30 раз за последний год и успешно завершив раунд финансирования Серии C на сумму 250 миллионов долларов, что довело её оценку до 1,95 миллиарда долларов.

Устранение барьеров для массового принятия

Руководители Lydian и Rain подчёркивают, что их основная задача — снизить трение при совершении криптовалютных платежей и интегрировать цифровые активы в повседневную коммерцию, используя уже существующую и широко распространённую инфраструктуру Visa. Карл Гримстад, генеральный директор Lydian, отметил: «Владельцы цифровых активов долгое время сталкивались с трудностями при попытке использовать свои средства в повседневной жизни. Ручная конвертация токенов, ограниченное принятие продавцами и неудобный пользовательский опыт делали трату криптовалюты излишне сложной. Карта Lydian полностью меняет эту ситуацию».

Он добавил, что карта Lydian упрощает трату цифровых активов как в магазинах, так и онлайн, обеспечивая плавный переход от владения цифровыми активами к их повседневному использованию. Фарук Малик, генеральный директор и соучредитель Rain, подчеркнул, что токенизированные деньги и цифровые активы обладают огромным потенциалом, но их массовое внедрение возможно только при условии лёгкости использования в реальном мире. Он считает, что решение Rain по выпуску карт на блокчейне делает использование цифровых активов удобным везде, где принимается Visa, что является критически важным шагом к их дальнейшему распространению по всему миру.

Что это значит для рынка РФ и СНГ

Для пользователей из России и стран СНГ, где регулирование криптовалют находится в стадии формирования и существуют определённые ограничения на использование иностранных платёжных систем, прямая доступность таких карт может быть затруднена. Однако появление подобных продуктов на мировом рынке указывает на глобальный тренд к интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему. Это может стимулировать развитие аналогичных решений внутри региона или способствовать изменению регуляторной среды в будущем, открывая новые возможности для держателей цифровых активов.

Практическое замечание для майнеров

Для майнеров, которые регулярно получают доход в криптовалюте, такие карты представляют собой удобный инструмент для монетизации своих активов без необходимости сложных и многоступенчатых конвертаций. Возможность напрямую тратить намайненные средства на повседневные нужды или оплату оборудования значительно упрощает управление финансами и снижает транзакционные издержки. Это позволяет майнерам более эффективно использовать свой капитал и быстрее реагировать на рыночные изменения, не выводя средства на биржи или в банки для каждой транзакции.

Частые вопросы

Что представляет собой новая криптокарта Lydian Visa Platinum?
Это платёжная карта, выпущенная Lydian и Rain на базе сети Visa, которая позволяет пользователям тратить более 300 различных цифровых активов, включая стейблкоины и основные криптовалюты, в глобальной торговой сети Visa.
Где можно использовать карту Lydian и какие преимущества она даёт?
Карту можно использовать везде, где принимаются карты Visa, что охватывает более 150 миллионов продавцов по всему миру. Она упрощает конвертацию криптовалют для повседневных покупок, устраняя необходимость ручных обменов и снижая сложности использования цифровых активов.
Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?
Хотя прямая доступность может быть ограничена из-за местного регулирования, появление таких карт демонстрирует глобальный тренд к интеграции криптовалют. Для майнеров это потенциально удобный инструмент для монетизации дохода, упрощающий управление активами и снижающий издержки на конвертацию.

