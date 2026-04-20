Компания Lydian в партнёрстве с Rain и Visa запустила криптокарту Visa Platinum, позволяющую пользователям тратить более 300 цифровых активов у 150 миллионов продавцов по всему миру. Это упрощает использование криптовалют в повседневной жизни.

Lydian и Visa упрощают траты криптовалют

Компания Lydian объявила о запуске новой криптокарты Visa Platinum, разработанной совместно с эмитентом Rain и работающей на базе глобальной сети Visa. Этот продукт призван значительно упростить использование цифровых активов для повседневных покупок, предоставляя держателям карт возможность тратить более 300 различных криптовалют, включая стейблкоины, в обширной торговой сети Visa.

Карта Lydian доступна как в физическом, так и в виртуальном формате мгновенного выпуска. Её можно использовать везде, где принимаются карты Visa, что открывает доступ к более чем 150 миллионам торговых точек по всему миру. Пользователи смогут управлять своими транзакциями, пополнять баланс и отслеживать расходы через специальное мобильное приложение или онлайн-панель управления. Основная цель — сделать процесс конвертации цифровых активов в фиатные деньги для оплаты товаров и услуг максимально простым и интуитивно понятным.

Растущий тренд использования криптокарт

Запуск карты Lydian происходит на фоне стремительного роста популярности платёжных карт, привязанных к криптовалютам. Согласно данным, представленным компанией, ежемесячные расходы с использованием криптокарт значительно увеличились: с 100 миллионов долларов в начале 2023 года до более чем 1,5 миллиарда долларов на сегодняшний день. Прогнозы указывают на дальнейшее расширение доступа к тратам цифровых активов, потенциально на 66%. Этот тренд свидетельствует о смене парадигмы среди держателей криптовалют: от пассивного хранения к активному использованию своих цифровых средств в реальной экономике.

В основе решения Lydian лежит инфраструктура Rain, ориентированная на стейблкоины, которая поддерживает кошельки, карты, а также механизмы ввода и вывода средств. Компания Rain продемонстрировала впечатляющий рост, увеличив свои показатели в 30 раз за последний год и успешно завершив раунд финансирования Серии C на сумму 250 миллионов долларов, что довело её оценку до 1,95 миллиарда долларов.

Устранение барьеров для массового принятия

Руководители Lydian и Rain подчёркивают, что их основная задача — снизить трение при совершении криптовалютных платежей и интегрировать цифровые активы в повседневную коммерцию, используя уже существующую и широко распространённую инфраструктуру Visa. Карл Гримстад, генеральный директор Lydian, отметил: «Владельцы цифровых активов долгое время сталкивались с трудностями при попытке использовать свои средства в повседневной жизни. Ручная конвертация токенов, ограниченное принятие продавцами и неудобный пользовательский опыт делали трату криптовалюты излишне сложной. Карта Lydian полностью меняет эту ситуацию».

Он добавил, что карта Lydian упрощает трату цифровых активов как в магазинах, так и онлайн, обеспечивая плавный переход от владения цифровыми активами к их повседневному использованию. Фарук Малик, генеральный директор и соучредитель Rain, подчеркнул, что токенизированные деньги и цифровые активы обладают огромным потенциалом, но их массовое внедрение возможно только при условии лёгкости использования в реальном мире. Он считает, что решение Rain по выпуску карт на блокчейне делает использование цифровых активов удобным везде, где принимается Visa, что является критически важным шагом к их дальнейшему распространению по всему миру.

Что это значит для рынка РФ и СНГ

Для пользователей из России и стран СНГ, где регулирование криптовалют находится в стадии формирования и существуют определённые ограничения на использование иностранных платёжных систем, прямая доступность таких карт может быть затруднена. Однако появление подобных продуктов на мировом рынке указывает на глобальный тренд к интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему. Это может стимулировать развитие аналогичных решений внутри региона или способствовать изменению регуляторной среды в будущем, открывая новые возможности для держателей цифровых активов.

Практическое замечание для майнеров

Для майнеров, которые регулярно получают доход в криптовалюте, такие карты представляют собой удобный инструмент для монетизации своих активов без необходимости сложных и многоступенчатых конвертаций. Возможность напрямую тратить намайненные средства на повседневные нужды или оплату оборудования значительно упрощает управление финансами и снижает транзакционные издержки. Это позволяет майнерам более эффективно использовать свой капитал и быстрее реагировать на рыночные изменения, не выводя средства на биржи или в банки для каждой транзакции.