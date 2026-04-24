Lighter запускает мультиактивный маржин-трейдинг, начиная с ETH

Децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов Lighter объявила о внедрении новой функции — мультиактивного маржин-трейдинга. Это нововведение позволит трейдерам использовать криптовалюты, отличные от стейблкоина USDC, в качестве залогового обеспечения для торговли бессрочными контрактами. На начальном этапе первым поддерживаемым активом для залога станет Ethereum (ETH).

Согласно официальной документации Lighter, пользователи теперь могут вносить поддерживаемые активы на свой маржинальный баланс. Стоимость этих активов, с учетом коэффициента дисконтирования (loan-to-value haircut), будет учитываться при расчете маржинального баланса счета и может быть использована для открытия позиций по бессрочным фьючерсам. На момент запуска эта функция будет доступна исключительно для торговли бессрочными фьючерсами. В дальнейшем планируется расширение возможностей, включая использование не-USDC активов в качестве залога для спотовой торговли USDC.

Внедрение мультиактивного маржинального обеспечения происходит с осторожностью: Lighter устанавливает консервативные лимиты на количество активов, которые могут быть внесены как на одного пользователя, так и на всю платформу в целом. Это сделано для обеспечения стабильности системы по мере постепенного добавления новых активов. Доступ к новой функции ограничен для пользователей, активировавших Единые Торговые Счета (Unified Trading Accounts). Эта система была запущена командой Lighter в феврале текущего года и тогда была представлена как первый шаг к реализации возможности использования произвольных токенов в качестве залога на платформе.

Представленная функция является значимым шагом для Lighter, поскольку она расширяет гибкость для трейдеров и потенциально может привлечь больше ликвидности на платформу. Возможность использовать ETH напрямую в качестве залога устраняет необходимость предварительной конвертации в USDC, что упрощает процесс и снижает транзакционные издержки для пользователей, предпочитающих держать свои активы в Ethereum. Это также отражает общую тенденцию в DeFi-пространстве к увеличению вариантов залогового обеспечения и повышению капитальной эффективности.

Что это значит для криптосообщества и инвесторов из РФ/СНГ?

Для участников крипторынка из России и стран СНГ, активно использующих децентрализованные биржи, это обновление Lighter означает расширение возможностей для управления рисками и капиталом. Использование ETH в качестве залога может быть особенно актуально в условиях, когда доступ к фиатным шлюзам или стейблкоинам может быть ограничен. Это позволяет более эффективно использовать имеющиеся активы для торговли деривативами без необходимости их продажи. Однако важно помнить о волатильности ETH и связанных с этим рисках ликвидации позиций при значительном падении его стоимости. Майнерам ETH это дает дополнительный инструмент для хеджирования или спекуляции на будущих ценах, используя добытые активы напрямую.