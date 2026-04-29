Криптобиржа KuCoin назначила нового главу отдела AML в Европе после того, как австрийский регулятор запретил ей принимать новых клиентов из-за нарушений MiCA.

«Мы полностью привержены соблюдению нормативных требований и укреплению наших процессов AML», — заявил представитель KuCoin EU. Назначение нового руководителя отдела противодействия отмыванию денег (AML) последовало через несколько недель после запрета австрийского регулятора FMA на приём новых клиентов.

Заявление и его автор

KuCoin EU объявила о назначении нового главы отдела AML и его заместителей в Вене. Это решение стало ответом на запрет австрийского финансового регулятора FMA, который 15 мая 2024 года ограничил деятельность биржи из-за недостатков в соблюдении требований MiCA (Регламента ЕС о рынках криптоактивов).

Технические или юридические детали

MiCA, вступивший в силу в июне 2023 года, требует от криптобирж строгого соблюдения правил AML и KYC (проверки клиентов). В случае KuCoin EU регулятор выявил пробелы в процедурах идентификации пользователей и мониторинга транзакций. По данным FMA, биржа не смогла доказать соответствие стандартам MiCA в течение установленного срока.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый случай, когда криптобиржа сталкивается с ограничениями в ЕС. В марте 2024 года Binance получила предупреждение от французского регулятора AMF за недостаточное соблюдение AML. В отличие от KuCoin, Binance смогла оперативно устранить нарушения и избежать запрета на деятельность.

Последствия для криптоиндустрии

В редакции MinerWorld отмечают, что ужесточение регулирования в ЕС может привести к сокращению числа криптобирж, работающих на европейском рынке. Для российских пользователей это означает рост комиссий и сокращение доступных платформ. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стоимость услуг может увеличиться на 10-15% из-за дополнительных расходов на соответствие требованиям MiCA.

Российские криптобиржи, такие как Garantex и Binance Russia, пока не подпадают под действие MiCA, но могут столкнуться с аналогичными требованиями в рамках национального законодательства, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.