Mizuho, Nomura и JSCC запустили пилотный проект по управлению залогами гособлигаций Японии на блокчейне Canton Network.

Три ведущих финансовых института Японии — Mizuho Financial Group, Nomura Holdings и Japan Securities Clearing Corporation (JSCC) — объявили о совместном пилотном проекте с компанией Digital Asset, создателем сети Canton Network. Цель инициативы — тестирование цифрового управления залогами для японских государственных облигаций (JGB) с использованием блокчейн-технологий.

Как сообщается в пресс-релизе, проект реализуется в рамках программы Payment Innovation Project, поддерживаемой Управлением финансовых услуг Японии (FSA). Основная задача — проверить эффективность блокчейна для передачи прав на JGB в рамках действующего законодательства страны, в частности Закона о переводе корпоративных облигаций и акций в электронном виде.

Ключевая цель проекта — обеспечить круглосуточные операции с залогами в режиме реального времени. Это станет значительным улучшением по сравнению с текущей инфраструктурой, ограниченной рабочими часами и ручным согласованием данных. Интеграция традиционных систем с блокчейном Canton Network позволит существенно сократить административные издержки, связанные с размещением и заменой залогов.

Инициатива демонстрирует растущий интерес традиционных финансовых институтов к блокчейн-технологиям, особенно в области управления активами и повышения операционной эффективности. Успешная реализация проекта может стать важным шагом на пути к более широкому внедрению блокчейна в финансовую систему Японии.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников крипторынка этот проект важен как показатель дальнейшей институционализации блокчейн-технологий. Успешное внедрение подобных решений в Японии может повлиять на глобальные стандарты управления активами и ускорить принятие блокчейна в других странах, включая Россию и СНГ.