В течение минувших выходных на криптовалютном рынке наблюдалась значительная активность, в ходе которой крупные инвесторы, известные как «киты», вывели с биржевых платформ внушительный объем токенов Shiba Inu (SHIB). По данным аналитических сервисов, общая сумма выведенных активов составила 184 миллиарда SHIB, что эквивалентно примерно 4,3 миллиона долларов США по текущему курсу. Этот шаг, как правило, интерпретируется как подготовка к продаже или перераспределению активов, что оказывает дополнительное давление на рыночную стоимость мем-коина.

Несмотря на то, что вывод крупных объемов активов с бирж иногда может сигнализировать о намерении инвесторов удерживать токены в долгосрочной перспективе, в текущей ситуации с SHIB это событие совпало с общим негативным трендом. В последнее время динамика Shiba Inu на блокчейне не благоприятствует быкам, что подтверждается снижением активности и интереса к активу. Аналитики отмечают, что подобные действия крупных держателей часто предшествуют дальнейшему снижению цены, поскольку предложение на рынке увеличивается.

В контексте общей рыночной ситуации, когда биткоин и другие крупные криптовалюты демонстрируют волатильность, мем-коины, такие как SHIB, особенно чувствительны к крупным транзакциям. Отсутствие значимых фундаментальных новостей или технологических прорывов для Shiba Inu также способствует тому, что настроения инвесторов остаются преимущественно медвежьими. Это усиливает эффект от действий «китов», которые могут манипулировать рынком своими крупными операциями.

За последние несколько недель SHIB демонстрировал нисходящий тренд, и вывод 184 миллиардов токенов с бирж лишь усугубляет эту ситуацию. Инвесторы, вероятно, стремятся зафиксировать прибыль или минимизировать убытки в условиях неопределенности. Это создает замкнутый круг, где снижение цены провоцирует дальнейшие продажи, что, в свою очередь, еще больше давит на курс актива.

Что это значит для инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, активно участвующих в криптовалютном рынке, текущая ситуация с Shiba Inu служит напоминанием о высокой волатильности и спекулятивном характере мем-коинов. Вывод крупных объемов SHIB с бирж крупными игроками может привести к дальнейшему снижению цены, что создает риски для краткосрочных инвестиций. Рекомендуется проявлять осторожность и внимательно отслеживать рыночные индикаторы, прежде чем принимать решения о покупке или продаже. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущее снижение как возможность для усреднения стоимости, однако это сопряжено с повышенными рисками.