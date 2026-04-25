Ключевой сдвиг в позициях крупных игроков на рынке деривативов

На фоне восстановления стоимости биткоина, преодолевшего отметку $77 000 после периода волатильности, аналитики отмечают значительный сдвиг в поведении крупных участников рынка. Согласно данным Glassnode, так называемые «киты» — крупнейшие трейдеры деривативами на платформе Hyperliquid — активно наращивают свои длинные позиции. Это указывает на их уверенность в дальнейшем росте курса первой криптовалюты и может свидетельствовать о начале более устойчивого восходящего тренда, а не просто краткосрочного отскока.

Hyperliquid, являясь ключевой площадкой для крупномасштабного направленного позиционирования, демонстрирует устойчивый рост «бычьего» настроения среди своих крупнейших пользователей. Индикатор лонг/шорт смещения остается положительным с конца марта, что подчеркивает последовательное накопление лонгов на протяжении последних двух месяцев. Такое поведение отличается от предыдущих периодов консолидации, когда крупные игроки занимали более нейтральную позицию.

Контекст и значимость текущего накопления

Чтобы понять важность текущей ситуации, необходимо сравнить ее с предыдущими циклами. Например, диапазон, в котором биткоин торговался с ноября 2025 года по февраль текущего года, был обусловлен преимущественно инерцией. Тогда рынок переваривал последствия достижения циклических максимумов, и позиционирование трейдеров отражало скорее неопределенность, чем четкую убежденность. Длинные и короткие позиции сменяли друг друга без явного доминирования, и в итоге диапазон разрешился движением вниз под давлением макроэкономических факторов.

Текущий диапазон структурно отличается. На протяжении всего этого периода киты активно наращивали длинные позиции, а не выжидали в стороне. Это ключевое различие: если в прошлом крупные игроки оставались нейтральными, то сейчас они целенаправленно готовятся к росту. Именно этот нюанс меняет восприятие текущего восстановления биткоина до $77 000.

«Это не реактивное позиционирование, когда киты открывают лонги, потому что биткоин уже растет. Это убеждение, которое развивалось в течение диапазона, до прорыва», — отмечают аналитики.

Данные Glassnode показывают, что текущее позиционирование китов имеет значительный структурный вес. Это не просто реакция на недавний рост до $77 000, а результат двухмесячного, устойчивого и постепенного накопления длинных позиций, которое предшествовало текущему укреплению цены. Такое «нереактивное» позиционирование говорит о глубокой убежденности участников рынка, которые решили, что сделка стоит того, чтобы ее наращивать, еще до того, как рынок подтвердил их ожидания.

Технический анализ и перспективы

Биткоин успешно преодолел отметку $77 000, вернувшись к верхней границе диапазона консолидации, который определял динамику цены после февральской коррекции. График демонстрирует явный структурный переход: после резкого падения, достигшего минимума около $62 000, биткоин несколько недель формировал базу в диапазоне примерно от $64 000 до $74 000. Этот диапазон служил зоной накопления, где многократные тесты поддержки и сопротивления поглощали ликвидность.

Недавний прорыв выше $74 000 имеет техническое значение. Этот уровень ранее сдерживал многочисленные попытки восстановления, и его преодоление предполагает, что продавцы в этой зоне в значительной степени исчерпали свои ресурсы. Цена теперь удерживается выше 50-дневной скользящей средней и бывшего верхнего предела диапазона, превращая прежнее сопротивление в поддержку.

Однако, давление сверху все еще сохраняется. 100-дневная и 200-дневная скользящие средние по-прежнему направлены вниз и расположены выше текущей цены, в пределах $82 000–$86 000. Это создает зону сжатия, где бычий импульс должен будет доказать свою силу против долгосрочного трендового сопротивления. Объем торгов поддерживает текущее движение, демонстрируя рост на фазе восстановления по сравнению с поздней стадией консолидации. Если биткоин удержится выше $74 000, следующей логичной целью станет тест уровня $82 000. Неспособность удержать этот уровень, вероятно, вернет цену в предыдущий диапазон, вновь внеся неопределенность в структуру рынка.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, следящих за рынком биткоина, текущая ситуация может быть расценена как позитивный сигнал. Активное накопление длинных позиций крупными игроками, особенно на протяжении длительного времени, часто предшествует значительным ценовым движениям. Это может указывать на то, что рынок готовится к новому этапу роста, и текущие уровни могут быть привлекательными для входа или увеличения позиций. Однако, всегда следует помнить о волатильности криптовалютного рынка и проводить собственный анализ рисков.

Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, рост цены биткоина напрямую влияет на рентабельность. Устойчивый восходящий тренд, подкрепленный активностью «китов», может значительно улучшить экономику майнинга, увеличивая доходность и окупаемость инвестиций в оборудование. В условиях постоянно меняющегося регулирования и энергетических тарифов в регионе, стабильный рост цены BTC является ключевым фактором для поддержания прибыльности операций. Важно следить за развитием событий и быть готовым к возможным изменениям на рынке, но текущие сигналы скорее благоприятны для майнинговой индустрии.