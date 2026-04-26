На этой неделе крипторынок столкнулся с крупным взломом протокола KelpDAO на $293 млн, что вызвало цепную реакцию в экосистеме DeFi, затронув Aave. Биткоин продемонстрировал рост на фоне геополитической разрядки, а Узбекистан создал зону для «зеленого» майнинга. Также появились новые версии о личности Сатоши Накамото.

Ключевые события крипторынка: от взломов до институционального притока

Прошедшая неделя ознаменовалась значительными событиями в мире криптовалют и Web3. В центре внимания оказались масштабный взлом протокола рестейкинга KelpDAO, повлекший за собой потери почти на $300 млн и создавший проблемы для Aave, а также новые предположения о личности создателя биткоина Сатоши Накамото. На фоне этих событий биткоин демонстрировал устойчивость и рост, подкрепленный притоком институционального капитала, в то время как сектор децентрализованных финансов (DeFi) пережил один из худших месяцев по объему потерь от кибератак.

Биткоин: рост, приток капитала и мнения аналитиков

В период с 20 по 26 апреля биткоин продемонстрировал преимущественно положительную динамику. На фоне ослабления геополитической напряженности активу удалось преодолеть отметку в $78 000. На момент подготовки материала, первая криптовалюта торговалась около $78 054. Этот рост поддерживался значительным притоком институционального капитала: с 13 по 17 апреля в спотовые биткоин-ETF поступило около $996,4 млн, а с 20 по 24 апреля — еще $823,7 млн.

Аналитики Wintermute прогнозируют дальнейший рост биткоина до $80 000 в случае продолжения деэскалации конфликтов. Они также подчеркивают устойчивость актива, отмечая, что биткоин успешно конкурирует с золотом за статус средства сохранения капитала даже при волатильности фондового рынка. Однако эксперты CryptoQuant предупреждают о приближении к критической зоне ликвидности в диапазоне $76 000 – $80 000, где сосредоточены точки безубыточности для покупателей спотовых ETF (средняя цена входа $76 000) и краткосрочных крупных держателей (средняя цена входа $79 000). Это может спровоцировать фиксацию прибыли при достижении $80 000.

Тем не менее, данные Santiment указывают на продолжающееся накопление биткоинов крупными инвесторами: за последние две недели «киты» с балансом от 10 до 10 000 BTC приобрели около 40 000 BTC, что может свидетельствовать о сохранении восходящего тренда. Аналитики Coinbase, в свою очередь, отмечают восстановление структуры крипторынка, хотя и подчеркивают отсутствие четких сигналов формирования нового долгосрочного тренда.

Стратегические инвестиции и майнинг

Компания MicroStrategy, крупнейший публичный держатель биткоинов, вновь пополнила свой портфель, приобретя 34 164 BTC по средней цене $74 395 за монету. Этот шаг вызвал критику со стороны известного криптоскептика Питера Шиффа, который сравнил бизнес-модель компании с финансовой пирамидой. В то же время, Узбекистан сделал значительный шаг в развитии майнинга, создав специальную зону Besqala Mining Valley в Каракалпакстане. Здесь юридические лица смогут заниматься майнингом с освобождением от налогов до 2035 года, обязуясь при этом использовать исключительно возобновляемые источники энергии и отчислять 1% от доходов в казну. Армия США также проявила интерес к биткоину, запустив собственную ноду не для майнинга, а для изучения технологии в контексте кибербезопасности.

Альткоины и DeFi: взломы и перспективы Ethereum

Эфириум, как и биткоин, продемонстрировал положительную динамику, достигнув $2400, но не смог удержать этот уровень, откатившись до $2334. Однако спотовые ETF на базе Ethereum продолжают привлекать капитал, собрав $155,01 млн за последнюю неделю. Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, на Hong Kong Web3 Festival подчеркнул важность уникальности решений второго уровня, отметив бесполезность простых копий базового слоя.

Эксперты Etherealize видят значительный потенциал в Ethereum, прогнозируя его рост до $250 000, если он сможет конкурировать с биткоином и золотом. Они указывают на дефицит предложения актива на биржах (минимум за десять лет) и блокировку почти трети всех монет в стейкинге, что делает Ethereum «продуктивным капиталом».

Крупнейший взлом и его последствия для DeFi

Апрель 2026 года стал худшим месяцем в истории децентрализованных финансов по объему потерь от взломов. За две недели сектор потерял около $630 млн, а общие потери с начала года приблизились к $800 млн. Одним из наиболее значимых инцидентов стал взлом протокола рестейкинга KelpDAO, в результате которого было украдено $293 млн. Злоумышленники выпустили необеспеченные токены rsETH, которые использовались в качестве залога в протоколе Aave, что привело к заморозке некоторых рынков Aave из-за безнадежного долга. Основатель TRON Джастин Сан вывел около $400 млн из Aave, чтобы минимизировать потери. Для купирования цепной реакции и поддержки Aave была запущена инициатива DeFi United. Также был взломан Volo Protocol на $3,5 млн, а инцидент с Vercel, поставщиком веб-инфраструктуры, может угрожать всему сектору DeFi.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ текущая ситуация на крипторынке демонстрирует как возможности, так и риски. Рост биткоина и приток институционального капитала указывают на сохраняющийся интерес к первой криптовалюте как к защитному активу. Однако, участившиеся взломы в секторе DeFi, особенно такие крупные, как инцидент с KelpDAO и Aave, подчеркивают необходимость повышенной осторожности при взаимодействии с децентрализованными протоколами. Майнерам стоит обратить внимание на инициативы, подобные созданию «зеленой» майнинг-зоны в Узбекистане, которые могут предложить более выгодные условия для развития бизнеса в регионе. В целом, диверсификация портфеля и тщательный анализ рисков остаются ключевыми принципами для успешной работы на крипторынке.