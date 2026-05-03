Криптоиндустрия выживет без CLARITY Act: прогноз Криса Перкинса

Крис Перкинс считает, что криптоиндустрия продолжит развиваться даже без принятия CLARITY Act. Подробности и российский контекст — в материале MinerWorld.

За последние сутки криптосообщество активно обсуждает возможные последствия непринятия CLARITY Act — законопроекта, который должен урегулировать деятельность криптовалютных компаний в США. Крис Перкинс, глава CoinFund, заявил, что индустрия продолжит развиваться даже без этого закона.

Что зафиксировано

CLARITY Act был предложен в июне 2023 года для чёткого разграничения полномочий между SEC и CFTC в регулировании криптовалют. Однако его принятие до сих пор остаётся под вопросом.

Причины

Перкинс отмечает, что текущие усилия председателей SEC и CFTC уже обеспечивают достаточный уровень регуляторной ясности. «Мы видим прогресс в диалоге между регуляторами и индустрией», — заявил он.

Цифры и метрики

По данным CoinGecko, объём криптовалютного рынка превышает $1.2 трлн. При этом США занимают около 40% мирового рынка криптоактивов. В России объём рынка оценивается в $15 млрд, что составляет около 1.2% от глобального.

Что будет дальше

Без принятия CLARITY Act регулирование криптовалют в США продолжит развиваться через существующие законы и судебные прецеденты. Это может замедлить процесс, но не остановит рост индустрии.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров ситуация в США служит напоминанием о важности локального регулирования. В России уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который легализует майнинг. При этом промышленные тарифы на электроэнергию в регионах с дешёвым электричеством, таких как Иркутская область и Красноярский край, остаются на уровне 3-5 ₽/кВт·ч, что делает майнинг экономически выгодным.

В редакции MinerWorld отмечают, что российский крипторынок может получить дополнительные преимущества за счёт стабильного регулирования и доступной инфраструктуры.