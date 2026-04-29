28 апреля в Москве на Альфа-Саммите, ежегодном форуме Альфа-Банка для крупного бизнеса, криптоиндустрия получила значимую платформу для диалога с ключевыми финансовыми регуляторами России. Впервые за долгое время представители криптосообщества, включая основателя AML-сервиса BitOK Дмитрия Мачихина и основателя конференции Blockchain Life Сергея Хитрова, приняли участие в мероприятии такого уровня, где присутствовали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников. Участие этих фигур подчеркивает изменение отношения к цифровым активам в официальных кругах и потенциальное влияние на будущую регуляторную рамку.

Кто, сколько, когда

Альфа-Саммит состоялся 28 апреля в Москве. Дмитрий Мачихин, основатель AML-сервиса BitOK, выступил в качестве спикера, а Сергей Хитров, основатель Blockchain Life, модерировал сессию под названием «Цифровые валюты и токенизация: будущее финансовых рынков». В этой дискуссии также участвовали директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев, президент ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов и операционный директор корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Дмитрий Витман. Утренняя программа саммита началась с диалога председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной с главным управляющим директором Альфа-Банка Владимиром Верхошинским. За этим последовала дискуссия о перспективах российской экономики с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Криптосессия стала одной из трёх параллельных дискуссий во второй половине дня, проходивших одновременно с сессиями по стратегиям инвестирования крупного частного капитала и инструментам рынка капитала.

Как это работает технически

Участие представителей криптоиндустрии в Альфа-Саммите демонстрирует не только признание цифровых активов, но и стремление к их интеграции в традиционную финансовую систему через регулирование. AML-сервисы (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), подобные BitOK, играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая прозрачность транзакций и соответствие международным стандартам, таким как рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма). Токенизация, обсуждаемая на сессии, предполагает выпуск цифровых активов, обеспеченных реальными активами (недвижимость, акции, товары), что позволяет упростить и ускорить их оборот, а также снизить транзакционные издержки. Для майнеров, например, это может означать появление новых финансовых инструментов для хеджирования рисков или привлечения капитала под будущую добычу. В России уже действуют нормы ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует выпуск и обращение ЦФА и ЦП (цифровых прав), создавая правовую основу для таких процессов.

Реакция конкурентов

Включение криптосессии в программу Альфа-Саммита, наряду с участием высокопоставленных чиновников, сигнализирует о растущей значимости цифровых активов в повестке российской экономики. Дмитрий Мачихин отметил, что криптосессия в рамках одного мероприятия с руководством ЦБ и профильных ведомств «сигнализирует о растущей значимости цифровых активов в повестке российской экономики». Он также подчеркнул: «Как лидеры рынка AML-аналитики криптоактивов в странах БРИКС, мы поддерживаем тренд на введение полноценного регулирования». Это заявление отражает общее настроение среди крупных игроков криптоиндустрии, которые видят в регулировании путь к легитимизации и расширению рынка. В мае 2024 года ситуация была иной — тогда обсуждения регулирования часто проходили на закрытых площадках или в рамках специализированных криптоконференций, без прямого участия представителей ЦБ и Минфина на столь высоком уровне. Присутствие на Альфа-Саммите указывает на переход от теоретических дискуссий к практическому диалогу о внедрении цифровых активов в экономику.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов участие криптоиндустрии в Альфа-Саммите имеет прямое значение. Легализация и регулирование криптоактивов, о которых шла речь, могут привести к более чётким правилам налогообложения. Сегодня майнеры в РФ сталкиваются с вопросами, связанными с уплатой НДФЛ 13%/15% с доходов от майнинга и налога на прибыль 25% для юридических лиц, а также с необходимостью регистрации в реестре майнеров ФНС. Чёткие правила могут снизить регуляторные риски и привлечь больше инвестиций в отрасль. Например, на промышленных майнинг-площадках в Иркутской области или Красноярском крае, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, стабильность регуляторной среды критически важна для долгосрочного планирования. Развитие токенизации может открыть новые возможности для привлечения капитала под майнинговые проекты, например, через выпуск обеспеченных токенов. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любая ясность в регулировании напрямую влияет на рублёвую выручку и её конвертацию. Наш рыночный анализ показывает, что полноценное регулирование майнинга в России может увеличить приток инвестиций в отрасль на 15-20% в течение двух лет, при условии сохранения конкурентных тарифов на электроэнергию.

Итог

Участие лидеров криптоиндустрии в Альфа-Саммите, наряду с представителями Центрального банка и Министерства финансов РФ, является важным шагом к интеграции цифровых активов в российскую экономику. Обсуждение цифровых валют и токенизации на таком высоком уровне указывает на серьёзные намерения регуляторов создать правовую базу для этой сферы. Для российского майнинг-сообщества и инвесторов это означает потенциальное снижение регуляторных рисков, появление новых финансовых инструментов и, возможно, более чёткие правила налогообложения, что будет способствовать дальнейшему развитию отрасли в регионах с дешёвой электроэнергией.