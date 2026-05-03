За последние сутки стало известно о беспрецедентной попытке кредиторов, имеющих судебные решения против Северной Кореи по делам о терроризме, получить доступ к замороженным активам в сети Arbitrum. Речь идёт об эфире (ETH), принадлежащем протоколу Kelp DAO, который оказался заблокирован в результате инцидента, не связанного с деятельностью самой КНДР. Этот случай поднимает сложные вопросы о юрисдикции, суверенном иммунитете и природе децентрализованных финансов.

Что зафиксировано

Истцами выступают не жертвы взлома Kelp DAO, а семьи, обладающие тремя неисполненными судебными решениями по делам о терроризме против Северной Кореи. Эти семьи стремятся взыскать долги, используя замороженные активы Kelp DAO, которые оцениваются в значительную сумму. Заморозка произошла на уровне протокола Arbitrum, что делает эти средства недоступными для обычных операций. Сумма, на которую претендуют кредиторы, составляет около 22,5 млн долларов США, что по курсу ЦБ РФ на момент события эквивалентно примерно 2,02-2,14 млрд рублей, исходя из курса 90-95 ₽ за $1.

Причины

Основная причина сложившейся ситуации — попытка истцов исполнить судебные решения, вынесенные против Северной Кореи за её предполагаемую причастность к террористической деятельности. Поскольку традиционные методы взыскания с суверенного государства часто оказываются неэффективными, кредиторы ищут альтернативные пути, включая использование активов, которые, по их мнению, могут быть связаны с КНДР или находиться под её контролем, даже если связь опосредованная. В данном случае, замороженные средства Kelp DAO стали мишенью из-за их доступности и значительного объёма. Это не первый случай, когда судебные приставы пытаются наложить арест на криптоактивы в рамках исполнения решений против государств или организаций, находящихся под санкциями.

Цифры и метрики

Замороженные активы Kelp DAO составляют приблизительно 7 000 ETH. При текущей рыночной стоимости эфира, эта сумма оценивается примерно в 22,5 миллиона долларов США. Протокол Kelp DAO, как и многие другие децентрализованные автономные организации, оперирует значительными объёмами средств, что делает его привлекательной целью для подобных исков. Инцидент с заморозкой произошёл на уровне L2-решения Arbitrum (надстройки над основной сетью Ethereum), что подчёркивает уязвимость даже децентрализованных систем перед централизованным давлением или решениями, принимаемыми ключевыми участниками экосистемы. Для сравнения, в мае 2024 года общая заблокированная стоимость (TVL) на Arbitrum превышала 3 миллиарда долларов, что показывает масштаб экосистемы, в которой произошёл инцидент.

Что будет дальше

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от исхода голосования в рамках DeFi United, а также от юридических баталий. Если кредиторы добьются своего, это создаст опасный прецедент для всей децентрализованной финансовой индустрии, поскольку может открыть двери для аналогичных исков против других протоколов и DAO, чьи активы могут быть косвенно связаны с субъектами, находящимися под санкциями или имеющими судебные задолженности. В редакции MinerWorld отмечают, что подобный исход может привести к ужесточению регуляторного давления на DeFi-проекты, требуя от них более строгих процедур KYC/AML, что противоречит идеологии децентрализации. В случае отказа, это укрепит позиции децентрализованных протоколов как относительно независимых от традиционной юрисдикции, но не решит проблему исполнения судебных решений в отношении государств-изгоев.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера и инвестора этот инцидент служит важным напоминанием о рисках, связанных с хранением и использованием криптоактивов, особенно в условиях усиливающегося международного давления и санкций. Хотя ситуация с Kelp DAO напрямую не касается майнинга, она демонстрирует, как активы, находящиеся в децентрализованных сетях, могут стать объектом судебных разбирательств и заморозок. Российским майнерам, работающим на промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, важно учитывать, что их выручка в рублях, полученная от продажи добытых криптовалют, также может быть подвержена подобным рискам, если средства хранятся на централизованных биржах или в протоколах, подверженных внешнему влиянию. Регулирование в РФ, такое как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», пока не предусматривает прямых механизмов для подобных международных исков, но общая тенденция к контролю за криптоактивами сохраняется. Практический вывод заключается в необходимости диверсификации хранения активов и использовании максимально децентрализованных решений для минимизации рисков централизованного воздействия.

Инцидент с Kelp DAO на Arbitrum подчёркивает растущую сложность взаимодействия традиционной правовой системы с миром децентрализованных финансов. Это событие может стать поворотным моментом, определяющим будущие подходы к регулированию и юрисдикции в криптопространстве, а также повлиять на доверие к децентрализованным протоколам как к полностью автономным сущностям.