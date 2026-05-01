Канадский пенсионный фонд AIMCo, управляющий активами на $158 млрд, вернулся к инвестициям в биткоин через компанию Майкла Сэйлора MicroStrategy. Согласно последним данным, фонд сейчас фиксирует нереализованную прибыль в размере $69 млн.

Развёрнуто по фактам

AIMCo впервые инвестировал в MicroStrategy в 2021 году, но вышел из позиции после падения рынка криптовалют. В 2024 году фонд снова купил акции компании, воспользовавшись коррекцией цен. MicroStrategy, известная как крупнейший корпоративный держатель биткоина, увеличила свои запасы до 214 000 BTC (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это эквивалентно ₽1,8 трлн).

Что говорят данные

С момента повторного входа AIMCo в феврале 2024 года акции MicroStrategy выросли на 45%. Это принесло фонду $69 млн нереализованной прибыли. В портфеле AIMCo сейчас находится 1,2 млн акций компании, что составляет около 0,7% от общего количества выпущенных бумаг.

Прогноз и риски

Аналитики ожидают дальнейшего роста акций MicroStrategy на фоне халвинга биткоина в апреле 2024 года. Однако риски остаются высокими: волатильность крипторынка и регулирующие изменения могут повлиять на стоимость активов. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инвестиции пенсионных фондов могут стать драйвером институционального принятия криптовалют.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов действия AIMCo могут стать сигналом к увеличению доли биткоина в портфелях. Учитывая текущие промышленные тарифы на электроэнергию в регионах РФ (3-5 ₽/кВт·ч в Иркутской области и Красноярском крае), майнинг остаётся прибыльным даже при текущих ценах на BTC. Однако стоит учитывать налоговые риски: согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», доходы от криптовалют облагаются НДФЛ в размере 13% для резидентов.

Инвестиции AIMCo в биткоин через MicroStrategy демонстрируют растущий интерес институциональных игроков к криптовалютам. Этот тренд может усилить легитимность цифровых активов на глобальном рынке.