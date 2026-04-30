Магазин
LIVE
BTC $78,178 ▲ 1.46% ETH $2,300 ▲ 0.81% BNB $615.22 ▼ 0.37% SOL $83.61 ▼ 0.44% XRP $1.3900 ▲ 0.65% TON $1.3200 ▼ 1.21%
Майнинг 1 мин

Как запуск USDC на Solana и Polygon повлияет на крипторынок России?

Как запуск USDC на Solana и Polygon повлияет на крипторынок России?

Meta запустила выплаты в USDC на Solana и Polygon, что может изменить подход к платежам в криптовалюте. Как это скажется на российских майнерах и инвесторах?

#SOL #MATIC
Как новый шаг Meta в криптовалютной индустрии повлияет на российский рынок? Социальный гигант запустил выплаты в USDC на блокчейнах Solana и Polygon, что может стать ключевым моментом для развития криптоплатежей в России.

Триггер события

Meta начала выплаты в USDC для создателей контента на Solana и Polygon с 29 апреля 2026 года. Первыми странами стали Колумбия и Филиппины. Это первый серьёзный шаг компании в области стабильных монет после провала проекта Libra в 2022 году. Stripe отвечает за налоговую отчётность, при этом Meta не предоставляет конвертацию в фиат. Подробнее — актуальные модели ASIC.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году Meta пыталась запустить собственную криптовалюту Libra, но проект столкнулся с регуляторными препятствиями. В 2024 году компания начала тестирование NFT на платформе Instagram, что также не привело к значительным изменениям на рынке. Новый подход с использованием уже существующих блокчейнов может оказаться более успешным. Для российских майнеров это означает рост спроса на хостинг ASIC с льготным тарифом.

Цифры, которые меняют картину

Polygon Labs планирует расширить функционал выплат на более чем 160 стран к концу 2026 года. Текущая цена SOL составляет $85, что ниже ключевого уровня сопротивления в $90. По курсу ЦБ РФ это около 7,650 ₽ за токен. В Иркутской области, где средний тариф на электроэнергию составляет 3.5 ₽/кВт·ч, майнинг Solana остаётся прибыльным.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В редакции MinerWorld отмечают, что интеграция USDC на Solana и Polygon может увеличить спрос на майнинговые мощности в России. Это особенно актуально для регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Красноярский край и Хакасия. Однако, успех инициативы будет зависеть от регуляторной позиции ЦБ РФ и ФНС. Для российских майнеров это означает рост спроса на актуальный гайд по моделям ASIC.

Частые вопросы

Как запуск USDC на Solana повлияет на российских майнеров?
Интеграция USDC может увеличить спрос на майнинговые мощности в России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Хакасия.
Какие регуляторные риски существуют для российских инвесторов?
Успех инициативы будет зависеть от позиции ЦБ РФ и ФНС, которые могут ввести дополнительные ограничения на использование криптовалют.
Какие перспективы у Solana на российском рынке?
Текущая цена SOL составляет $85, что ниже ключевого уровня сопротивления в $90. Успех интеграции с Meta может повлиять на рост стоимости токена.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости