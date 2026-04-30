Meta запустила выплаты в USDC на Solana и Polygon, что может изменить подход к платежам в криптовалюте. Как это скажется на российских майнерах и инвесторах?

Как новый шаг Meta в криптовалютной индустрии повлияет на российский рынок? Социальный гигант запустил выплаты в USDC на блокчейнах Solana и Polygon, что может стать ключевым моментом для развития криптоплатежей в России.

Триггер события

Meta начала выплаты в USDC для создателей контента на Solana и Polygon с 29 апреля 2026 года. Первыми странами стали Колумбия и Филиппины. Это первый серьёзный шаг компании в области стабильных монет после провала проекта Libra в 2022 году. Stripe отвечает за налоговую отчётность, при этом Meta не предоставляет конвертацию в фиат.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году Meta пыталась запустить собственную криптовалюту Libra, но проект столкнулся с регуляторными препятствиями. В 2024 году компания начала тестирование NFT на платформе Instagram, что также не привело к значительным изменениям на рынке. Новый подход с использованием уже существующих блокчейнов может оказаться более успешным. Для российских майнеров это означает рост спроса на хостинг ASIC.

Цифры, которые меняют картину

Polygon Labs планирует расширить функционал выплат на более чем 160 стран к концу 2026 года. Текущая цена SOL составляет $85, что ниже ключевого уровня сопротивления в $90. По курсу ЦБ РФ это около 7,650 ₽ за токен. В Иркутской области, где средний тариф на электроэнергию составляет 3.5 ₽/кВт·ч, майнинг Solana остаётся прибыльным.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В редакции MinerWorld отмечают, что интеграция USDC на Solana и Polygon может увеличить спрос на майнинговые мощности в России. Это особенно актуально для регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Красноярский край и Хакасия. Однако, успех инициативы будет зависеть от регуляторной позиции ЦБ РФ и ФНС.