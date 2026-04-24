Торговая фирма Jane Street подала ходатайство об отклонении иска, обвиняющего ее в инсайдерской торговле во время обвала Terra в 2022 году. Фирма утверждает, что все ее сделки были совершены после публичного раскрытия информации.

Крупная высокочастотная торговая компания Jane Street, управляющая активами на сумму около 45 миллиардов долларов, инициировала процедуру отклонения судебного иска, в котором ее обвиняют в получении неправомерного преимущества благодаря инсайдерской информации во время коллапса экосистемы Terra почти два года назад. Иск был подан в феврале текущего года Тоддом Снайдером, который является администратором, курирующим процесс ликвидации Terraform Labs. Ответчиками по иску выступают сама фирма, ее соучредитель Роберт Граньери, а также два сотрудника — Майкл Хуанг и Брайс Пратт.

Снайдер утверждает, что Jane Street извлекла выгоду из торговых операций, которые были бы невозможны без доступа к уникальной внутренней информации. Однако Jane Street категорически отвергает эти обвинения, заявляя, что не могла использовать непубличные данные, поскольку все ее ключевые сделки были совершены уже после того, как соответствующая информация стала общедоступной. «Жалоба противоречит сама себе», — говорится в ходатайстве Jane Street, поданном в четверг. «Собственное исковое заявление истца подтверждает, что крупнейшая продажа UST компанией Jane Street — 85 миллионов UST — произошла через десять минут после того, как предполагаемая существенная непубличная информация стала видна рынку».

Контекст краха Terra и обвинения

С момента, как алгоритмический стейблкоин UST от Terraform Labs потерял привязку к доллару и рухнул в мае 2022 года, участники рынка и регуляторы пытаются установить точную хронологию событий и определить, кто, помимо Terraform Labs, несет ответственность за произошедшее. Этот инцидент привел к потере инвесторами около 40 миллиардов долларов и спровоцировал цепную реакцию, кульминацией которой стал крах криптовалютной биржи FTX и ряда других криптофирм, имевших значительные позиции в UST и нативной криптовалюте блокчейна Terra — LUNA. До Квон, основатель Terraform Labs, в настоящее время отбывает 15-летний тюремный срок за мошенничество.

В своем февральском исковом заявлении Снайдер обвинил сотрудника Jane Street Брайса Пратта, который до сентября 2021 года проходил стажировку в Terraform Labs, в использовании «тайного канала» для получения непубличной информации от своего бывшего работодателя. «Используя эту инсайдерскую информацию, Jane Street продала свои [ЗАСЕКРЕЧЕНО] UST в наиболее подходящий момент — 7 мая 2022 года — чтобы максимизировать собственную прибыль и избежать существенных потерь», — утверждается в иске. Jane Street предлагает иную трактовку событий. Фирма настаивает, что продажа 85 миллионов UST 7 мая была реакцией на ухудшение привязки стейблкоина и не была обусловлена какой-либо инсайдерской информацией.

Далее, в период с 8 по 13 мая, Jane Street открыла короткие позиции — медвежьи ставки — по UST и LUNA. Хотя Снайдер вновь утверждает, что это решение было основано на инсайдерской информации, Jane Street оспаривает это. Фирма заявила, что начала формировать короткие позиции 8 мая, то есть до того, как, предположительно, получила какую-либо инсайдерскую информацию о возможном «пакете спасения». Так называемый «пакет спасения» представлял собой предложенные экстренные меры по сбору средств для поддержки рушащегося стейблкоина UST.

Другие обвинения и перспективы дела

Jane Street — не единственная торговая фирма, которую Снайдер обвинил в недобросовестных действиях. В декабре он также подал иск против чикагской фирмы Jump Trading, утверждая, что эта компания также сыграла значительную роль в крахе Terra. Он обвинил фирму, несколько ее дочерних компаний и двух ее руководителей в манипулировании рынком, мошенничестве с инвесторами, самосделках и других нарушениях. В марте Jump Trading ответила на иск Снайдера, назвав его «прозрачной попыткой» избежать штрафа в размере 4,4 миллиарда долларов, наложенного Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в 2024 году.

Ходатайство Jane Street об отклонении иска было подано в Южном окружном суде Нью-Йорка. Обычно судьи в этом округе принимают решение по таким ходатайствам в течение 60 дней с момента их подачи. Исход этого дела может иметь значительные последствия для всей индустрии высокочастотной торговли и ее взаимодействия с развивающимся крипторынком.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Данный судебный процесс подчеркивает продолжающиеся усилия по привлечению к ответственности участников крипторынка, причастных к крупным коллапсам, таким как крах Terra. Для инвесторов из России и СНГ это служит напоминанием о высоких рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты, особенно в проекты с непрозрачной структурой или высокой степенью централизации. Регуляторы по всему миру, включая потенциально и в СНГ, внимательно следят за такими прецедентами, что может повлиять на ужесточение правил для торговых фирм и криптобирж.

