«BILS был разработан в сотрудничестве с сетью Solana и крупным крипто-кастодианом Fireblocks, а аудиторский надзор обеспечила консалтинговая фирма из «Большой четверки» EY», — сообщает CoinDesk.

Израильская компания Bits of Gold, лицензированная Управлением рынков капитала, страхования и сбережений (ISCRA), получила официальное разрешение на выпуск первого в стране регулируемого стейблкоина BILS. Этот цифровой актив, привязанный к израильскому шекелю в соотношении 1:1, будет функционировать на блокчейне Solana, используя инфраструктуру безопасности от Fireblocks и аудиторский контроль от EY. Запуск BILS знаменует собой важный шаг в интеграции цифровых валют в традиционную финансовую систему Израиля, предлагая новый инструмент для расчётов и инвестиций.

Заявление и его автор

Одобрение было выдано Управлением рынков капитала, страхования и сбережений Израиля (ISCRA), которое регулирует финансовые рынки страны. Компания Bits of Gold, основанная в 2013 году, является одной из старейших и наиболее известных криптобирж в Израиле. Она получила лицензию ISCRA в 2020 году, что позволило ей предоставлять услуги по обмену и хранению цифровых активов в рамках строгого регулирования. Запуск BILS является кульминацией многолетних усилий по созданию прозрачного и безопасного цифрового актива, который может использоваться как розничными, так и институциональными инвесторами. Генеральный директор Bits of Gold, Йоав Авиталь, неоднократно подчёркивал важность регулирования для обеспечения доверия к криптовалютам.

Технические или юридические детали

Стейблкоин BILS будет обеспечен фиатными резервами в израильских шекелях, хранящимися на банковских счетах, что гарантирует его стабильность и привязку 1:1. Ежемесячные аудиты, проводимые EY, будут подтверждать наличие достаточного обеспечения. Использование блокчейна Solana обеспечивает высокую пропускную способность (до 65 000 транзакций в секунду) и низкие комиссии (в среднем $0.00025 за транзакцию), что делает BILS эффективным инструментом для микроплатежей и быстрых расчётов. Интеграция с Fireblocks, ведущим поставщиком решений для институционального хранения цифровых активов, обеспечивает высокий уровень безопасности для резервов и транзакций. Для российских пользователей, привыкших к волатильности рубля (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 на момент события), стабильность BILS может выглядеть привлекательной, однако прямое использование будет затруднено из-за санкционных ограничений. Тем не менее, сам прецедент регулирования стейблкоина на государственном уровне создаёт важный ориентир для российского законодательства, которое пока не предусматривает выпуск подобных активов, ограничиваясь лишь цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в рамках ФЗ-259.

Сравнение с прошлыми кейсами

Израильский кейс с BILS отличается от многих других проектов стейблкоинов, которые запускались без предварительного государственного одобрения. Например, Tether (USDT) и USD Coin (USDC) начали свою деятельность как частные инициативы, и лишь впоследствии столкнулись с необходимостью усиления регулирования и прозрачности. В отличие от них, BILS изначально создавался в тесном сотрудничестве с регулятором, что минимизирует риски правовых проблем в будущем. Этот подход схож с моделью, выбранной для запуска стейблкоинов в таких юрисдикциях, как Сингапур или некоторые штаты США, где регуляторы активно участвуют в разработке рамок для цифровых валют. В мае 2024 года, например, в США активно обсуждались законопроекты о стейблкоинах, но единого федерального регулирования пока нет. Российский рынок пока не имеет аналогов BILS, хотя концепция цифрового рубля, разрабатываемого Банком России, имеет схожие черты в части централизованного контроля, но отличается по своей природе, являясь CBDC, а не частным стейблкоином. По нашим наблюдениям, появление регулируемых стейблкоинов в таких странах, как Израиль, увеличивает вероятность принятия аналогичных решений в России в течение ближайших 2-3 лет.

Последствия для криптоиндустрии

Одобрение BILS создаёт прецедент для других стран, демонстрируя возможность успешной интеграции стейблкоинов в регулируемую финансовую систему. Это может способствовать повышению доверия к криптовалютам в целом, привлекая новых институциональных инвесторов и корпорации. Для израильской экономики BILS может стать эффективным инструментом для трансграничных платежей, снижения транзакционных издержек и ускорения расчётов. В глобальном масштабе, появление регулируемых стейблкоинов, привязанных к различным национальным валютам, может привести к формированию новой архитектуры международных финансовых расчётов, где цифровые активы играют ключевую роль. Для российского майнинг-сообщества, которое активно развивается в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область (промышленный тариф 3-5 ₽/кВт·ч), подобные регулируемые активы могут стать новым каналом для диверсификации инвестиций и хеджирования рисков, хотя прямые операции с BILS пока остаются недоступными. Однако, косвенное влияние через рост глобального крипторынка и развитие инфраструктуры будет ощутимо.

Запуск BILS в Израиле является значимым событием, демонстрирующим, как регулирующие органы могут сотрудничать с частным сектором для создания инновационных и безопасных финансовых инструментов. Этот шаг не только укрепит позиции Израиля как лидера в области финансовых технологий, но и послужит важным ориентиром для других стран, стремящихся интегрировать цифровые валюты в свою экономику. Успех BILS может стимулировать дальнейшее развитие регулируемых стейблкоинов по всему миру, открывая новые возможности для глобальных финансовых операций и инвестиций.