В мае текущего года на рынке децентрализованных финансов (DeFi) появится новый игрок — платформа GoDark, разработанная 22-летним предпринимателем Денисом Дариотисом. Проект нацелен на решение одной из ключевых проблем криптотрейдинга: отсутствие конфиденциальности. GoDark предложит трейдерам возможность использовать так называемые «даркпулы» для торговли бессрочными фьючерсами (перпетуалами), позволяя скрывать свои ордера и торговые стратегии от публичного взора.

Дариотис, чей опыт в торговле акциями начался в девять лет, столкнулся с важностью приватности еще в школе, когда не мог показать учителю экран своего компьютера с торговыми операциями. Этот ранний опыт лег в основу его стремления создать платформу, которая бы защищала интересы трейдеров в высококонкурентной среде криптовалютного рынка.

Что такое даркпулы и почему они важны для крипторынка?

Даркпулы, или «темные пулы», — это частные торговые площадки, которые позволяют крупным инвесторам и трейдерам совершать сделки, не раскрывая свои ордера публично до их исполнения. В традиционных финансах они используются для предотвращения фронтраннинга (опережающей торговли) и манипуляций рынком, а также для размещения больших объемов ордеров без значительного влияния на цену актива.

В мире криптовалют, где прозрачность блокчейна является фундаментальным принципом, реализация истинных даркпулов представляет собой сложную задачу. Каждый ордер и транзакция, как правило, видны в режиме реального времени, что, по словам Дариотиса, сродни «игре в покер с открытыми картами». Такая прозрачность вынуждает трейдеров постоянно менять свои стратегии, чтобы избежать копирования и потери конкурентного преимущества.

Проблема конфиденциальности на децентрализованных биржах (DEX) давно обсуждается в криптосообществе. Чанпэн Чжао, сооснователь Binance, еще в июне призывал к созданию механизмов скрытия ордеров на DEX, особенно отмечая уязвимость перпетуальных DEX, где ликвидации могут быть предсказуемы.

Технологическое решение GoDark и конкурентная среда

GoDark стремится предложить более надежное решение для приватности по сравнению с существующими аналогами. Дариотис утверждает, что некоторые «даркпулы» конкурентов лишь убирают ордера из публичного стакана, но детали транзакций (суммы, адреса кошельков) все равно остаются видимыми в блокчейне, что не обеспечивает полной анонимности.

Платформа GoDark будет скрывать ордера, обрабатывая их через сеть оффчейн-нод, работающих по протоколу GoDark. Эти ноды будут отвечать за сопоставление ордеров, но их операторы не смогут видеть детали совершаемых сделок. Для обеспечения такой конфиденциальности GoDark использует технологию доказательств с нулевым разглашением (zero-knowledge proofs). Этот криптографический метод позволяет подтвердить правильность транзакции, не раскрывая никакой лишней информации о ней.

Разработка GoDark велась совместно с институциональной фирмой GoQuant, основанной Дариотисом в 2022 году, при поддержке Copper и GSR. Эти компании участвовали в посевном раунде GoQuant на сумму $4 млн в мае 2023 года.

На рынке децентрализованных перпетуальных DEX уже есть крупные игроки, такие как Hyperliquid и Aster, с ежедневными объемами торгов в $6 млрд и $2 млрд соответственно. GoDark предстоит конкурировать с ними, предлагая уникальное преимущество в виде приватности. Дариотис планирует достичь объема торгов около $100 млн в день уже ко второму месяцу работы платформы.

Безопасность и регулирование

Вопросы безопасности и соответствия регуляторным требованиям являются приоритетом для GoDark. Чтобы предотвратить неправомерное использование протокола, GoDark будет применять геоблокировку для регионов, находящихся под санкциями США. Кроме того, платформа интегрирована с Chainalysis для проверки входящих средств и предотвращения их поступления из незаконных источников. Это отличает GoDark от таких инструментов, как Tornado Cash, которые столкнулись с давлением регуляторов из-за использования преступниками.

Изначально GoDark ориентируется на розничных трейдеров, активно использующих платформы вроде Hyperliquid. В дальнейшем планируется привлечение институциональных клиентов GoQuant, включая хедж-фонды, семейные фонды, банки и проприетарные торговые фирмы.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Запуск GoDark и развитие даркпулов в DeFi открывает новые возможности для трейдеров из России и СНГ, которые ищут способы защитить свои торговые стратегии и избежать нежелательного внимания. В условиях усиления контроля и санкционного давления, инструменты, повышающие конфиденциальность, могут стать особенно актуальными. Для майнеров, которые часто оперируют значительными объемами криптовалюты и могут быть заинтересованы в хеджировании рисков через деривативы, возможность совершать крупные сделки без мгновенного раскрытия информации о них может быть весьма полезной. Однако важно помнить, что использование любых приватных инструментов требует тщательного изучения их соответствия местному законодательству и потенциальных рисков, связанных с регулированием криптоактивов в регионе.