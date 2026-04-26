Майк Новограц, глава Galaxy Digital, выразил уверенность в скором принятии законопроекта CLARITY, который призван упорядочить регулирование криптовалют в США. Он ожидает его одобрения Конгрессом в мае и подписания президентом в июне, несмотря на скептицизм некоторых аналитиков.

Перспективы регулирования крипторынка США: оптимизм Новограца

Майк Новограц, генеральный директор инвестиционной компании Galaxy Digital, выразил твёрдую уверенность в том, что ключевой законопроект о регулировании криптовалют в США, известный как CLARITY Act, будет принят Конгрессом уже в мае текущего года. По его прогнозам, документ поступит на подпись президенту в июне. Это заявление прозвучало в ходе подкаста с основателем SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи, опубликованного в минувшую пятницу.

Новограц подчеркнул глобальное значение этого законодательного акта, отметив, что около 5,5 миллиарда человек по всему миру в настоящее время не имеют доступа к финансовым продуктам США. Он считает, что благодаря криптовалютным кошелькам на смартфонах, подросток из Бутана или Боливии сможет напрямую интегрироваться в американскую экономику. Кроме того, принятие законопроекта позволит крупным корпорациям, таким как SpaceX и Google, токенизировать свои активы и предлагать их инвесторам по всему миру. Этот шаг рассматривается как сигнал о том, что США вновь открыты для криптобизнеса, после того как ряд компаний покинули страну из-за, как они описывали, враждебного регуляторного климата при администрации Байдена.

Разногласия внутри Galaxy Digital и препятствия на пути законопроекта

Несмотря на оптимизм Новограца, не все сотрудники Galaxy Digital разделяют его уверенность. Алекс Торн, руководитель отдела исследований фирмы, опубликовал отдельную оценку, согласно которой шансы на принятие законопроекта в 2026 году составляют лишь 50%. Торн предупредил, что если рассмотрение законопроекта в комитете не состоится к середине мая, эти шансы резко снизятся. Ожидалось, что Банковский комитет Сената назначит слушания по законопроекту к прошлой пятнице, но этого не произошло, что вызвало беспокойство в отрасли, рассчитывавшей на более быстрые сроки.

По последним данным, Торн теперь ожидает объявления о слушаниях в комитете на этой неделе, вероятно, на последние дни апреля. Прогресс замедлился отчасти из-за разногласий между традиционными банками и криптофирмами относительно доходности стейблкоинов. Банки утверждают, что если стейблкоины будут приносить доход, это может оттянуть депозиты от традиционных кредиторов, ставя их в невыгодное положение. Законопроект CLARITY был одобрен Палатой представителей в июле 2025 года при двухпартийной поддержке, однако с тех пор его продвижение в Сенате застопорилось. Новограц признал сложности прошедшей недели, но настаивает, что двухпартийная поддержка обеспечит прохождение законопроекта. Он подчеркнул: «Крайне важно, чтобы это было сделано как для демократов, так и для республиканцев».

Что это значит для крипторынка и майнеров из РФ/СНГ

Потенциальное принятие законопроекта CLARITY в США может значительно изменить ландшафт мирового крипторынка, создав более чёткие и предсказуемые правила игры. Для инвесторов и компаний в России и СНГ это может означать усиление глобальной легитимности криптовалют и, возможно, появление новых инвестиционных возможностей через токенизированные активы. Однако прямое влияние на локальное регулирование в странах СНГ маловероятно, так как каждая страна разрабатывает свою собственную правовую базу. Тем не менее, общая тенденция к регулированию в крупных экономиках, таких как США, может служить ориентиром для других государств.

Для майнеров из России и СНГ, особенно тех, кто ориентирован на международные рынки или использует зарубежные пулы, стабилизация регуляторной среды в США может косвенно повлиять на общую капитализацию рынка и, как следствие, на прибыльность майнинга. Чёткие правила могут привлечь больше институциональных инвесторов, что потенциально увеличит спрос на криптовалюты и их стоимость. В случае, если законопроект будет принят, это может способствовать росту доверия к криптоактивам, что в долгосрочной перспективе благоприятно скажется на всей отрасли, включая майнинг.