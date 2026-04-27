Глава CFTC Ростин Бенхам поддержал рынки предсказаний, отметив их ценность

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бенхам заявил, что рынки предсказаний обладают значительной ценностью для участников и общества. Он подчеркнул их роль в хеджировании рисков и повышении надежности информации.

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бенхам публично заявил о значительной ценности рынков предсказаний. По его словам, эти платформы приносят измеримую пользу как участникам рынка, использующим их для хеджирования рисков и спекуляций на исходах событий, так и широкой общественности, способствуя повышению надежности информации о текущих событиях.

CFTC подтвердила свою приверженность разработке «золотого стандарта» регулирования для этого сектора. Это заявление сигнализирует о подходе регулятора, направленном на создание всеобъемлющей нормативно-правовой базы для развивающейся отрасли, а не на её запрет. Позиция Комиссии указывает на то, что она рассматривает рынки предсказаний как легитимные финансовые инструменты, требующие продуманного регулирования.

Рынки предсказаний, представляющие собой блокчейн-платформы, позволяющие пользователям торговать на исходах реальных событий, в последнее время набирают популярность как одно из ключевых применений криптовалютных технологий. Такие платформы, как Polymarket, демонстрируют значительный рост, что поднимает вопросы о том, как американские власти будут осуществлять надзор за этими рынками. Заявление Бенхама подчеркивает стремление CFTC к активному формированию регуляторной среды, которая обеспечит защиту инвесторов и стабильность рынка, одновременно способствуя инновациям.

Подобные рынки позволяют пользователям делать ставки на широкий круг событий — от политических выборов до спортивных результатов и экономических показателей. Их уникальность заключается в способности агрегировать коллективное мнение участников, что часто приводит к более точным прогнозам, чем традиционные опросы или экспертные оценки. Для криптоиндустрии это означает расширение сценариев использования блокчейна за пределами стандартных финансовых операций, демонстрируя его потенциал в области децентрализованной информации и принятия решений.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для российского и СНГ-рынка криптовалют, а также для майнеров, позиция CFTC по рынкам предсказаний имеет косвенное, но важное значение. Хотя прямого влияния на локальное регулирование майнинга или торговлю криптовалютами в России и СНГ нет, это демонстрирует глобальную тенденцию к признанию и регулированию новых форм криптоактивов и децентрализованных приложений. Подобные заявления от крупных мировых регуляторов могут служить ориентиром для национальных законодателей, указывая на потенциальные направления развития криптоиндустрии и необходимость адаптации правовых рамок. Признание рынков предсказаний как инструмента хеджирования может также способствовать росту интереса к децентрализованным финансам (DeFi) в целом, что в долгосрочной перспективе может увеличить спрос на вычислительные мощности и, соответственно, на майнинг.

