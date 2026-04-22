Gensyn представляет Delphi: революция в рынках информации с ИИ

Проект Gensyn, получивший значительную поддержку от венчурного фонда a16z crypto, объявил о запуске новой платформы под названием Delphi. Эта инновационная разработка представляет собой площадку для рынков информации, где ключевую роль в процессе урегулирования играет искусственный интеллект. Запуск Delphi открывает новые перспективы для децентрализованных предсказательных рынков, предлагая уникальный механизм вознаграждения для создателей контента и участников.

По словам Бена Филдинга из Gensyn, создатели рынков будут получать вознаграждение в размере 1,5% от общего объёма торгов на рынке, при условии его успешного урегулирования. Этот подход стимулирует создание качественных и востребованных информационных рынков, обеспечивая их создателям прямую финансовую выгоду от активности пользователей. Интеграция ИИ в процесс урегулирования призвана повысить точность и объективность результатов, минимизируя человеческий фактор и потенциальные манипуляции.

Как работает Delphi и роль искусственного интеллекта

Платформа Delphi построена на принципах децентрализации и прозрачности, характерных для блокчейн-технологий. Основная идея заключается в том, что пользователи могут создавать рынки для прогнозирования исходов различных событий – от спортивных матчей и политических выборов до цен на криптовалюты и технологических прорывов. Уникальность Delphi заключается в использовании искусственного интеллекта для определения истинного исхода события и, соответственно, урегулирования ставок. Это отличает Delphi от традиционных предсказательных рынков, где урегулирование часто зависит от централизованных оракулов или консенсуса группы валидаторов.

ИИ-модели, используемые в Delphi, обучаются на огромных массивах данных, чтобы максимально точно интерпретировать информацию и выносить вердикты. Это может включать анализ новостных лент, социальных медиа, статистических данных и других релевантных источников. Цель состоит в том, чтобы создать систему, которая способна автономно и беспристрастно определять, какое из предсказаний оказалось верным. Такой подход потенциально может значительно снизить издержки и задержки, связанные с ручным урегулированием, а также повысить доверие к результатам.

Экономическая модель и стимулирование участия

Экономическая модель Delphi разработана таким образом, чтобы стимулировать как создание новых рынков, так и активное участие в них. Вознаграждение в 1,5% от объёма торгов для создателей рынков является мощным стимулом для запуска интересных и актуальных тем. Это способствует формированию разнообразной экосистемы, где каждый пользователь может найти рынок по своим интересам или создать свой собственный.

«Создатель получает 1,5% от всего объема рынка в качестве комиссии, когда рынок успешно урегулирован», — отметил Бен Филдинг из Gensyn.

Помимо этого, участники рынка, делающие верные прогнозы, получают прибыль от своих ставок, что является стандартной практикой для предсказательных рынков. Однако, благодаря ИИ-урегулированию, процесс определения победителей становится более прозрачным и менее подверженным спорам. Это может привлечь более широкую аудиторию, включая тех, кто ранее скептически относился к децентрализованным предсказательным платформам из-за опасений по поводу манипуляций или субъективности.

Что это значит для крипторынка и пользователей из РФ/СНГ

Запуск Delphi от Gensyn представляет собой важный шаг в развитии децентрализованных предсказательных рынков и применении искусственного интеллекта в блокчейн-индустрии. Для крипторынка в целом это означает появление нового инструмента для оценки будущих событий, который может быть использован как для развлечения, так и для более серьёзных аналитических целей. Интеграция ИИ в процесс урегулирования потенциально может сделать такие платформы более надёжными и эффективными.

Для пользователей из России и стран СНГ, интересующихся криптовалютами и децентрализованными технологиями, Delphi открывает новые возможности для участия в глобальных рынках информации. Несмотря на существующие регуляторные особенности, доступ к таким платформам обычно не ограничивается географически. Это позволяет не только делать прогнозы на различные события, но и, возможно, создавать собственные рынки, получая доход от их активности. Для майнеров и инвесторов это может стать дополнительным способом диверсификации активности и получения пассивного дохода, хотя и сопряжённым с определёнными рисками, присущими любым предсказательным рынкам.