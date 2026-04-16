Генеральный директор Stack BTC Джонатан Роули покинул свою должность в рамках масштабной реорганизации руководства компании. Это решение было принято после того, как проект, связанный с криптовалютой, получил поддержку лидера партии Reform UK Найджела Фаража.

Stack BTC была перезапущена в марте этого года под новым названием. Компания позиционирует себя как платформа для инвестиций в биткоин и другие криптовалюты, ориентированная на британский рынок. Поддержка со стороны Найджела Фаража, известного политика и бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), привлекла к проекту дополнительное внимание.

Роули занимал пост генерального директора с момента основания компании. Его уход стал частью стратегических изменений в руководстве, направленных на улучшение операционной эффективности и расширение присутствия на рынке. Новым главой компании стал опытный специалист в области финансов и технологий, чье имя пока не раскрывается.

Реорганизация руководства происходит на фоне растущего интереса к криптовалютам в Великобритании. В последние месяцы страна стала одним из ключевых рынков для цифровых активов, что привлекает как инвесторов, так и регуляторов.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов изменения в руководстве Stack BTC могут означать новые возможности для выхода на британский криптовалютный рынок. Поддержка со стороны известного политика, такого как Найджел Фараж, может повысить доверие к проекту и привлечь дополнительный капитал. Однако важно учитывать риски, связанные с инвестированием в новые и недостаточно проверенные платформы.