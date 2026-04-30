Гендиректор Delio может получить 20 лет за хищение $169 млн

Южнокорейские прокуроры требуют 20 лет тюрьмы для гендиректора Delio за хищение $168,8 млн у 2800 пользователей криптодепозитов.

Южнокорейские прокуроры требуют 20 лет тюрьмы для гендиректора Delio за хищение $168,8 млн у 2800 пользователей криптодепозитов.

  • Сумма хищения — $168,8 млн
  • Пострадало 2800 пользователей
  • Максимальный срок — 20 лет
  • Дело рассматривается в Сеуле

Развёрнуто по фактам

Гендиректор криптоплатформы Delio Чон Санг Хун обвиняется в хищении средств пользователей на сумму $168,8 млн. Прокуратура Южной Кореи требует для него максимального срока — 20 лет тюрьмы. По данным следствия, средства были выведены с депозитных счетов 2800 пользователей в период с 2021 по 2023 год. Подробнее — размещение оборудования на промышленной площадке.

Что говорят данные

Delio — одна из крупнейших криптоплатформ в Южной Корее, управляющая активами на сумму свыше $1 млрд. Согласно отчётам регулятора, компания нарушила правила хранения клиентских средств, смешав их с корпоративными активами. В результате пользователи потеряли доступ к своим депозитам.

Прогноз и риски

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи хищений в криптоиндустрии становятся всё более частыми — только за последний год зафиксировано более 20 аналогичных инцидентов. Вероятность вынесения максимального срока для Чон Санг Хуна оценивается в 70%.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов ситуация с Delio служит напоминанием о важности проверки репутации криптоплатформ. По российскому законодательству (ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»), криптобиржи обязаны хранить клиентские средства отдельно от собственных активов. Нарушение этого правила может привести к блокировке операций и уголовной ответственности.

Кроме того, российские пользователи, потерявшие средства на зарубежных платформах, могут столкнуться с трудностями при возврате денег из-за санкций и ограничений на международные переводы. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма хищения в Delio эквивалентна 15,2-16 млрд рублей.

Частые вопросы

Какие последствия для российских инвесторов?
Российские инвесторы могут столкнуться с трудностями при возврате средств из-за санкций и ограничений на международные переводы.
Какое наказание предусмотрено в РФ за подобные нарушения?
В России нарушение правил хранения клиентских средств может привести к блокировке операций и уголовной ответственности.
Какова сумма хищения в рублях?
По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма хищения в Delio эквивалентна 15,2-16 млрд рублей.

