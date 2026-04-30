Криптобиржа Gemini получила лицензию DCO от CFTC, что позволит ей выступать в роли клиринговой палаты для деривативов и прогнозных рынков.

Криптобиржа Gemini получила лицензию DCO (Designated Clearing Organization) от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Это позволяет компании выступать в роли клиринговой палаты для своих деривативных продуктов и прогнозных рынков.

Развёрнуто по фактам

Лицензия DCO предоставляет Gemini право самостоятельно клиринговые операции для деривативов, включая фьючерсы и опционы. Ранее биржа была вынуждена сотрудничать с третьими сторонами для этих услуг. Теперь Gemini сможет предложить более широкий спектр продуктов, включая прогнозные рынки и перпетуальные контракты (perps).

Что говорят данные

Согласно данным CFTC, Gemini стала первой криптобиржей, получившей лицензию DCO в 2024 году. Это позволяет компании конкурировать с такими гигантами, как CME Group и ICE, которые уже имеют аналогичные лицензии. В редакции MinerWorld отмечают, что это может увеличить объём торгов деривативами на Gemini на 20-30% в ближайшие полгода.

Прогноз и риски

Получение лицензии DCO может значительно усилить позиции Gemini на рынке деривативов. Однако это также увеличивает регуляторные риски, так как компания будет обязана соблюдать строгие требования CFTC, включая регулярные аудиты и отчётность.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов это означает больше возможностей для диверсификации портфеля через деривативы. Однако стоит учитывать, что операции с деривативами могут облагаться налогом на прибыль в размере 25%, согласно действующему законодательству РФ. Кроме того, российские майнеры, использующие промышленные тарифы в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, могут столкнуться с дополнительными сложностями при выводе средств через международные биржи.