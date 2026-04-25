Проект FUNToken, ориентированный на игровую индустрию, анонсировал запуск новой игры под названием FUN Galaxy Strike: Cosmic Shooter. Этот космический шутер с элементами P2E (играй и зарабатывай) стал очередным дополнением к постоянно расширяющейся игровой экосистеме FUNToken и частью стратегии еженедельного выпуска новых продуктов.

Новая игра уже доступна для пользователей мобильных устройств на платформе Android. Разработчики черпали вдохновение в классических аркадных шутерах жанра bullet hell, где игроку предстоит уклоняться от множества снарядов противника. FUN Galaxy Strike: Cosmic Shooter призвана предложить захватывающий геймплей, сочетающий ностальгические элементы с современными возможностями блокчейн-технологий.

Запуск FUN Galaxy Strike является частью более широкой инициативы FUNToken по созданию доступных и увлекательных игр, которые интегрируют криптовалютные механики. Цель проекта — предоставить пользователям возможность не только наслаждаться игровым процессом, но и получать вознаграждения в токенах FUN за свои достижения и активность. Это соответствует общей тенденции развития GameFi, где игровые активы и внутриигровые экономики строятся на базе децентрализованных технологий.

Расширение игровой библиотеки FUNToken направлено на привлечение новой аудитории и удержание существующей, предлагая разнообразный контент. Интеграция P2E-модели позволяет игрокам владеть внутриигровыми предметами, обменивать их и зарабатывать реальные средства, что является ключевым отличием от традиционных игровых моделей. Такие проекты стремятся создать устойчивые экономические циклы внутри своих экосистем.

Что это значит для рынка и пользователей из СНГ

Для пользователей из России и стран СНГ, интересующихся криптовалютами и GameFi, запуск FUN Galaxy Strike: Cosmic Shooter означает появление ещё одной возможности для взаимодействия с P2E-сектором. Доступность игры на Android делает её легкодоступной для широкой аудитории. Участие в подобных проектах может стать способом не только развлечения, но и потенциального заработка криптовалюты, что особенно актуально в условиях ограниченных финансовых возможностей или стремления к альтернативным источникам дохода.

Хотя напрямую с майнингом ASIC-устройств эта новость не связана, она отражает общую тенденцию развития криптоиндустрии в сторону утилитарных применений токенов. Для майнеров, которые также являются инвесторами в криптоактивы, диверсификация портфеля за счёт игровых токенов, таких как FUN, может быть интересной стратегией. Однако всегда следует помнить о высоких рисках, присущих GameFi-проектам, и проводить тщательный анализ перед инвестированием.