Магазин
LIVE
BTC $76,262 ▼ 1.90% ETH $2,366 ▼ 3.08% BNB $634.59 ▼ 1.28% SOL $86.84 ▼ 3.60% XRP $1.4300 ▼ 4.41% TON $1.3700 ▼ 3.57%
Технологии 1 мин

Функция Cashtags на платформе X принесла $1 млрд торгового объема

Функция Cashtags, интегрированная в платформу X, достигла $1 млрд торгового объема, что соответствует стратегии Илона Маска по созданию супераpp.

#BTC #ETH
Функция Cashtags, представленная на платформе X (ранее известной как Twitter), достигла значительного рубежа в $1 млрд торгового объема. Эта функция позволяет пользователям отслеживать котировки криптовалют и акций непосредственно в приложении, что делает её важным элементом стратегии Илона Маска по превращению X в универсальную платформу — так называемый «супераpp».

Cashtags была запущена в конце 2022 года и с тех пор активно развивается. Она предоставляет пользователям возможность мгновенно получать информацию о ценах на активы, включая криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), а также акции крупных компаний. Это делает платформу X не только социальной сетью, но и инструментом для финансового анализа и торговли.

Согласно заявлению представителя компании, Cashtags уже стала одним из ключевых компонентов платформы, привлекающим как индивидуальных инвесторов, так и профессиональных трейдеров. «Мы видим, как пользователи всё чаще используют Cashtags для принятия решений о покупке или продаже активов», — отметил представитель X.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Функция Cashtags может стать полезным инструментом для тех, кто интересуется криптовалютным рынком и фондовыми активами. Она позволяет оперативно получать информацию о котировках, что особенно важно в условиях высокой волатильности рынка. Однако стоит учитывать, что доступ к некоторым функциям может быть ограничен в зависимости от региона.

Частые вопросы

Что такое Cashtags?
Cashtags — это функция на платформе X, позволяющая отслеживать котировки криптовалют и акций в режиме реального времени.
Почему это важно?
Cashtags достигла $1 млрд торгового объема, что подтверждает её востребованность среди пользователей и соответствие стратегии Илона Маска.
Как это влияет на пользователей из России?
Cashtags может быть полезным инструментом для отслеживания рынка, но доступ к некоторым функциям может быть ограничен в зависимости от региона.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

