Функция Cashtags, представленная на платформе X (ранее известной как Twitter), достигла значительного рубежа в $1 млрд торгового объема. Эта функция позволяет пользователям отслеживать котировки криптовалют и акций непосредственно в приложении, что делает её важным элементом стратегии Илона Маска по превращению X в универсальную платформу — так называемый «супераpp».

Cashtags была запущена в конце 2022 года и с тех пор активно развивается. Она предоставляет пользователям возможность мгновенно получать информацию о ценах на активы, включая криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), а также акции крупных компаний. Это делает платформу X не только социальной сетью, но и инструментом для финансового анализа и торговли.

Согласно заявлению представителя компании, Cashtags уже стала одним из ключевых компонентов платформы, привлекающим как индивидуальных инвесторов, так и профессиональных трейдеров. «Мы видим, как пользователи всё чаще используют Cashtags для принятия решений о покупке или продаже активов», — отметил представитель X.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Функция Cashtags может стать полезным инструментом для тех, кто интересуется криптовалютным рынком и фондовыми активами. Она позволяет оперативно получать информацию о котировках, что особенно важно в условиях высокой волатильности рынка. Однако стоит учитывать, что доступ к некоторым функциям может быть ограничен в зависимости от региона.