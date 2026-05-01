Фонд Ethereum завершил продажу 10 000 ETH компании BitMine, что эквивалентно примерно $30 млн по текущему курсу ЦБ РФ около 90 ₽ за $1. Это часть стратегии управления казначейством фонда, направленной на диверсификацию активов.
Триггер события
Сделка стала второй крупной продажей ETH за последние два месяца. В марте 2024 года фонд уже продал BitMine 5 000 ETH, что принесло около $10,2 млн. Обе сделки осуществлены через платформу BitMine, специализирующуюся на майнинге и управлении криптоактивами.
Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025
За последние пять лет фонд Ethereum неоднократно продавал крупные объёмы ETH. Например, в 2022 году было продано 20 000 ETH, что тогда составляло около $60 млн. Однако текущая продажа отличается тем, что она направлена на поддержку инфраструктуры майнинга, а не просто на ликвидацию активов.
Цифры, которые меняют картину
Общий объём проданных ETH за последние два месяца составил 15 000, что эквивалентно примерно $40 млн. Это значительная сумма, которая может повлиять на рынок майнинга, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет около 3,5 ₽ за кВт·ч.
Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев
Продажа ETH может стимулировать рост майнинговой активности в России, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию. В редакции MinerWorld отмечают, что это может привести к увеличению числа майнинговых ферм в Сибири и на Дальнем Востоке, где уже действуют несколько крупных площадок.
