С ростом популярности децентрализованных финансов (DeFi) в 2019–2021 годах, комиссии в сети Ethereum значительно выросли, достигая в пиковые периоды более $60. Это создало благоприятную почву для нового поколения проектов, финансируемых венчурным капиталом, которые обещали решить проблему высоких затрат.

Algorand (ALGO): Основанный лауреатом премии Тьюринга Сильвио Микали, Algorand (запуск основной сети в 2019 году) обещал решить «трилемму блокчейна» с помощью механизма Pure Proof-of-Stake. Несмотря на продуманную инженерию, проблемы с токеномикой и централизацией валидаторов, а также цикличные распродажи токенов инвесторами, замедлили его развитие в DeFi. К 2026 году проект сфокусировался на RWA и решениях для бизнеса.

Solana (SOL): Запущенная в 2020 году, Solana удачно совпала с началом «DeFi-лета». Благодаря механизму Proof-of-History (PoH), она позиционировалась как высокоскоростная сеть с минимальными комиссиями. Значительные инвестиции и активное участие в таких нарративах, как NFT, DePIN и криптосмартфоны, способствовали стремительному росту SOL. Несмотря на частые сбои, Solana сформировала лояльное сообщество и стала центром ликвидности для мем-коинов, войдя в тройку лидеров по переводам USDT к 2026 году.

Polkadot (DOT): Сооснователь Ethereum Гэвин Вуд после ухода из проекта предложил концепцию Layer 0 и парачейнов для решения проблемы масштабирования. Polkadot, запущенный в 2020 году, отличался высокой децентрализацией. Однако, отсутствие адекватной токеномики и маркетинга не позволило ему конкурировать с Ethereum. Сеть переориентировалась на B2B-сегмент и корпоративные блокчейны, получив первую квартальную прибыль за три года в конце 2025 года.

BNB Chain (BNB): Корпоративный форк Ethereum от биржи Binance, запущенный в 2020 году, пожертвовал децентрализацией ради низких комиссий. EVM-совместимая сеть стала одним из лидеров DeFi-сектора, поддерживая торговлю мем-коинами, игры и RWA.

Avalanche (AVAX): Запущенный в 2020 году, Avalanche с его архитектурой из трех цепей и консенсусом на основе графов предвосхитил тренд на модульные блокчейны. Он обеспечивал мгновенную финализацию транзакций и кастомные подсети. Текущая стратегия Avalanche сосредоточена на институциональных подсетях, госсекторе и RWA.

NEAR Protocol (NEAR): Сфокусировавшись на шардинге Nightshade и удобстве для пользователя (человекочитаемые адреса), NEAR (запуск в 2020 году) стремился привлечь массовую аудиторию. Однако, осознав недостаточность технологий для победы в гонке за ликвидностью, NEAR трансформировался в хаб абстракции сетей и платформу для потребительских ИИ-приложений, предлагая бесшовный Web2-опыт через технологию Chain Signatures.

Internet Computer Protocol (ICP): Запущенный в 2021 году, ICP позиционировал себя как «убийца централизованного интернета и Ethereum», обещая хостинг социальных сетей прямо в блокчейне. Несмотря на амбиции, манипуляции на рынке привели к обвалу стоимости токена. Сегодня ICP является уникальным L1 для децентрализованного хостинга Web3-индустрии, с акцентом на ИИ и децентрализованные облачные хранилища.

Новое поколение и выводы

После перехода Ethereum на Proof-of-Stake и смещения фокуса на L2-решения, «убийцы» Ethereum сосредоточились на параллельной обработке данных и гонке за скоростью. Среди нового поколения L1 выделяются:

Aptos (APT) и Sui (SUI) : Наследники закрытого проекта Diem от Meta, запущенные в 2022 и 2023 годах соответственно. Они используют язык Move и параллельное выполнение транзакций, позиционируя себя как флагманы GameFi и DeSoc.

Sei (SEI) : Запущенный в 2023 году, Sei позиционируется как L1 исключительно для трейдинга с финализацией в 400 мс, работая как универсальный движок ликвидности для DEX.

Berachain (BERA) : Проект на базе Cosmos SDK с уникальным консенсусом Proof-of-Liquidity (PoL), где поставщики ликвидности обеспечивают безопасность. Его стратегия направлена на геймификацию финансов.

Monad (MONAD): Привлекший $225 млн, Monad (запуск в 2025 году) нацелен на внедрение параллельного выполнения транзакций, совместимых с Ethereum, для обеспечения скорости в DeFi и трейдинге.

На сегодняшний день обещания превзойти Ethereum кажутся наивными. Экосистема Ethereum сохранила лидерство благодаря сетевому эффекту, безопасности и развитию L2-решений, которые эффективно решили проблему высоких комиссий.

«В криптоиндустрии побеждает не самая быстрая технология, а та, вокруг которой формируется сильный социальный консенсус», — отмечает источник.

TRON, хоть и обошел Ethereum по объему переводов стейблкоинов, став дешевой платежной сетью, далек от концепции децентрализованного «мирового компьютера». По данным Token Terminal на апрель 2026 года, TRON занимает первое место по прибыли от транзакционных комиссий, значительно опережая Ethereum с показателем в $3,3 млрд.

Solana остается единственным блокчейном, который смог создать независимую экосистему и лояльное сообщество, сравнимое с Ethereum, несмотря на высокие требования к оборудованию валидаторов и технические сбои.

Многие проекты 2019–2021 годов, такие как Cardano и Algorand, продолжают развиваться технически, но страдают от нехватки реальных пользователей и ликвидности. Avalanche и NEAR столкнулись с оттоком спекулятивного капитала, и их ценностное предложение размылось с появлением сверхдешевых Ethereum-роллапов. EOS и NEO, несмотря на попытки возрождения, выглядят как пережитки прошлого.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ эта история подчеркивает важность фундаментального анализа проектов, а не только их маркетинговых обещаний. Устойчивость экосистемы, сетевой эффект и способность к адаптации оказались более значимыми факторами успеха, чем просто высокая скорость или низкие комиссии. Инвестиции в проекты, которые строят сильное сообщество и предлагают реальные решения, а не только спекулятивный потенциал, могут быть более перспективными. Майнерам, особенно тем, кто работает с ASIC-устройствами, стоит помнить, что большинство упомянутых L1 используют алгоритмы Proof-of-Stake или другие механизмы консенсуса, не требующие традиционного майнинга. Однако, понимание динамики рынка и конкуренции между блокчейнами помогает оценить общую стабильность криптоиндустрии и потенциал для развития инфраструктуры, включая спрос на вычислительные мощности в будущем.