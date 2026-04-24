Ethereum демонстрирует значительный рост активности, особенно в объёмах переводов стейблкоинов, что укрепляет его роль как основного расчётного слоя в цифровой экономике. Сеть обрабатывает сотни миллиардов долларов еженедельно, а пиковые значения достигают триллиона долларов.

Ethereum становится центральным расчётным слоем

На фоне недавнего роста стоимости Ethereum наблюдается существенное изменение в восприятии этой блокчейн-сети. Активность в сети значительно увеличивается, что подчёркивает её роль как фундаментальной основы для обмена ценностями в децентрализованных финансах. Отчёт Everstake, ведущего поставщика инфраструктуры для стейкинга, указывает на то, что Ethereum стремительно превращается в основной расчётный слой для цифровой экономики.

Этот статус подтверждается значительным увеличением объёмов стейблкоинов в сети. С начала 2024 года объём переводов стейблкоинов в сети Ethereum вырос более чем на 119,3%. Это свидетельствует о способности сети обрабатывать сложные финансовые операции в крупном масштабе. Ежедневно и еженедельно через сеть перемещаются миллиарды долларов в токенах, привязанных к доллару США.

«Масштабная активность стейблкоинов на Ethereum посылает сильный сигнал о его роли», — отмечают аналитики Everstake.

Данные Everstake показывают, что объёмы переводов стейблкоинов на Ethereum стабильно находятся в диапазоне от 500 до 900 миллиардов долларов. Пиковые значения достигают впечатляющего триллиона долларов. Такая динамика, по мнению Everstake, укрепляет роль сети как ключевого расчётного слоя, который служит мостом между традиционными финансовыми системами и блокчейн-инфраструктурой. По мере расширения использования стейблкоинов в сети Ethereum, эта тенденция становится всё более устойчивой, переходя от циклической к структурной.

Ценовая динамика ETH и важные уровни

После периода роста, когда цена Ethereum приближалась к отметке в 2400 долларов, альткоин оказался на одном из наиболее критических этапов своего развития. Аналитик Али Чартс (Ali Charts) в социальной сети X отметил, что ETH тестирует ключевой уровень, который может стать катализатором для дальнейшего восходящего движения. Исторически этот уровень служил границей между рыночными циклами и макроэкономическими экспансиями.

На момент публикации поста ETH торговался около своей «реализованной цены» (Realized Price) на уровне 2340 долларов. Этот показатель представляет собой среднюю стоимость приобретения для всех ончейн-инвесторов. Исторически реализованная цена выступала в качестве «стены распределения», где инвесторы стремились выйти в безубыток. Таким образом, текущий момент является ключевым в развитии Ethereum.

Торговля ETH вблизи этого уровня рассматривается как бычий сигнал. Али Чартс подчеркнул, что когда реализованная цена успешно превращается в уровень поддержки, альткоин обычно переходит в фазы уверенного роста. На момент написания статьи цена ETH составляла 2314 долларов, снизившись почти на 2% за последние 24 часа, а объём торгов упал более чем на 12%.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Укрепление позиций Ethereum как основного расчётного слоя имеет значительные последствия для всего крипторынка. Это подчёркивает растущую институциональную и пользовательскую адаптацию блокчейна для проведения крупных финансовых операций, что в свою очередь способствует легитимизации криптоактивов. Для инвесторов из России и СНГ это означает, что Ethereum остаётся одним из наиболее фундаментальных активов в портфеле, обладающим реальной утилитарной ценностью, помимо спекулятивной. Рост объёмов стейблкоинов на Ethereum также указывает на его ключевую роль в трансграничных расчётах, что особенно актуально в условиях текущих геополитических ограничений.

Практический вывод для майнеров

Для майнеров Ethereum, несмотря на переход сети на механизм Proof-of-Stake, эта новость косвенно важна. Укрепление экосистемы Ethereum и рост его утилитарной ценности как расчётного слоя позитивно влияет на общую рыночную капитализацию и стабильность альткоина. Это может способствовать повышению интереса к другим проектам на базе Ethereum, а также к токенам, которые могут быть добыты на GPU, если майнер решит переключиться на другие альткоины. Стабильность и рост Ethereum как платформы создают благоприятный фон для всего рынка альткоинов, что может косвенно влиять на доходность майнинга других криптовалют, доступных для GPU-майнеров.