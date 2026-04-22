Ethereum теряет позиции к биткоину, несмотря на рекордный стейкинг ETH

Несмотря на достижение рекордного уровня стейкинга, когда 32,33% от общего предложения Ethereum (ETH) заблокировано в протоколе, вторая по капитализации криптовалюта демонстрирует снижение стоимости относительно биткоина (BTC). Эта ситуация вызывает вопросы о непосредственном влиянии сокращения ликвидного предложения на рыночную динамику и ценообразование ETH.

Объем заблокированных в стейкинге ETH достиг исторического максимума, что теоретически должно снижать давление продавцов и способствовать росту цены. Стейкинг сокращает количество доступных для торговли монет, что при прочих равных условиях должно приводить к увеличению стоимости актива. Однако, несмотря на эти фундаментальные изменения, Ethereum продолжает терять позиции по отношению к биткоину, что может указывать на более глубокие рыночные тенденции или временное расхождение между фундаментальными показателями и рыночной оценкой.

Текущая динамика может быть обусловлена несколькими факторами. Во-первых, общая рыночная конъюнктура, где биткоин часто выступает в роли «безопасной гавани» и доминирует в периоды неопределенности или перед крупными событиями. Во-вторых, возможно, инвесторы ожидают дальнейших катализаторов для Ethereum, таких как значительные обновления протокола или увеличение активности в децентрализованных приложениях, чтобы полностью реализовать потенциал, заложенный в высоком уровне стейкинга. Кроме того, на рынок могут влиять макроэкономические факторы, которые в большей степени затрагивают альткоины, чем биткоин.

Аналитики отмечают, что, хотя стейкинг и сокращает ликвидное предложение, его влияние на цену может быть отложенным. В долгосрочной перспективе, уменьшение количества ETH в обращении, доступного для продажи, должно оказывать поддерживающее воздействие на цену. Однако в краткосрочной перспективе другие факторы, такие как настроения инвесторов, приток капитала в биткоин-ETF или общая динамика рисковых активов, могут иметь более существенное значение.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация с Ethereum означает необходимость более тщательного анализа рыночных тенденций. Несмотря на сильные фундаментальные показатели, такие как рекордный стейкинг, краткосрочная динамика ETH относительно BTC может быть волатильной. Рекомендуется учитывать общую рыночную капитализацию и доминирование биткоина при формировании инвестиционного портфеля. Майнерам Ethereum, которые перешли на другие алгоритмы после The Merge, эта новость может служить напоминанием о важности диверсификации и постоянного мониторинга доходности различных активов, поскольку даже сильные фундаментальные факторы не гарантируют немедленного роста цены.