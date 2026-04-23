Курс Ethereum снова демонстрирует медвежью дивергенцию, однако активность крупных инвесторов и изменение ставок финансирования указывают на возможное отличие от предыдущих коррекций. Анализ RSI и поведения китов дает смешанные сигналы для ETH.

Повторная медвежья дивергенция Ethereum

Стоимость Ethereum (ETH) вновь столкнулась с медвежьей дивергенцией, аналогичной той, что предшествовала недавней коррекции на прошлой неделе. Этот технический сигнал, зафиксированный 22 апреля, указывает на потенциальное ослабление восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI), ключевой осциллятор для оценки силы тренда, достиг своего пика 66,54 еще 16 марта. Однако, когда цена актива обновила максимум 22 апреля, RSI не смог достичь аналогичных значений, сформировав более низкий пик. Это расхождение между ценой и индикатором RSI традиционно интерпретируется как признак ослабления покупательского давления и предвестник возможного снижения.

Аналогичный паттерн наблюдался на рынке с 16 марта по 17 апреля, после чего последовала коррекция курса ETH почти на 9%. Тогда цена нашла уверенную поддержку на уровне 2252 долларов США. Повторное появление такого сигнала требует внимательного анализа, однако текущая рыночная ситуация имеет существенные отличия, которые могут повлиять на дальнейшее развитие событий.

Активность крупных инвесторов и изменение ставок финансирования

В отличие от предыдущего периода, поведение крупных держателей Ethereum, так называемых «китов», демонстрирует иную динамику. Данные показывают возобновление накопления активов этой группой инвесторов. Их запасы ETH выросли со 123,75 млн 19 апреля до 123,91 млн к 22 апреля. В период предыдущей распродажи, с 16 по 19 апреля, киты активно сокращали свои резервы на фоне падения цены. Текущее увеличение запасов свидетельствует о восстановлении интереса к покупкам среди крупных игроков, что может оказать поддержку курсу.

Дополнительным фактором, меняющим рыночный баланс, является изменение ставки финансирования на рынке деривативов. В середине апреля этот показатель составлял -0,003%, что указывало на преобладание коротких позиций. Такая ситуация создавала идеальные условия для «шорт-сквиза» – резкого роста цены, вызванного массовым закрытием коротких позиций. Когда цена оттолкнулась от минимума 19 апреля, продавцы были вынуждены закрывать свои позиции, что заметно ускорило восстановление курса. В настоящее время ставка финансирования находится в положительной зоне, что говорит о преобладании длинных позиций и склонности трейдеров к покупкам.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация с Ethereum представляет собой комплексный сценарий. С одной стороны, медвежья дивергенция является традиционным сигналом к осторожности и потенциальному снижению. С другой стороны, накопление ETH крупными инвесторами и положительная ставка финансирования указывают на возможное наличие сильной поддержки и интереса к активу. Это может означать, что любое снижение, если оно произойдет, может быть менее продолжительным или глубоким, чем предыдущие коррекции. Рекомендуется внимательно следить за объёмами торгов, дальнейшим поведением китов и динамикой ставок финансирования, поскольку эти факторы могут нивелировать негативное влияние технического сигнала. Диверсификация портфеля и установка стоп-лоссов остаются ключевыми стратегиями управления рисками.

Для майнеров Ethereum, несмотря на переход сети на Proof-of-Stake, косвенное влияние все еще присутствует. Стабильность и потенциал роста цены ETH важны для общей капитализации крипторынка, что, в свою очередь, может влиять на прибыльность майнинга других альткоинов, а также на стоимость и доступность ASIC-оборудования. Укрепление позиций ETH может способствовать общему подъему рынка, делая инвестиции в майнинговое оборудование более привлекательными в долгосрочной перспективе, даже если речь идет о других монетах.